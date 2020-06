Il nuovo bollettino della Protezione civile: dopo i 122 casi di ieri, tornano leggermente a salire i positivi. Sono 5 le regioni ad aumento zero: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento. Che comunica un ricalcolo dei dati: 61 deceduti in meno e 447 guariti in più. In totale ha avuto 387 casi in più di quelli finora comunicati

L’incremento è di 190 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Un leggero aumento rispetto ai 122 casi registrati martedì, numero più basso dal 26 febbraio. Tornano a salire anche le vittime: sono 30, mentre ieri erano state 18. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un aumento di 1.526 persone rispetto a ieri. Sono 5 le regioni ad aumento zero: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento. Nessuna vittima in 11 regioni: si tratta di Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. La provincia di Trento comunica anche un ricalcolo dei dati: rivela di avere 61 morti in meno rispetto a quanto aveva precedentemente calcolato e di avere invece 447 guariti in più. Il ricalcolo porta il Trentino ad avere quindi 387 casi in più.

Il nuovo bollettino della Protezione civile porta il totale delle persone che hanno contratto il virus a 239.410: i 190 casi di oggi e i 387 dopo il ricalcolo di Trento. Il numero totale dei morti scende a 34.644: alle 30 vittime di oggi vanno sottratte infatti le 61 che sempre Trento aveva erroneamente calcolato. Il numero totale di attualmente positivi è invece di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri. Tra i malati, 107 sono in cura in terapia intensiva, con un decremento di 8 pazienti rispetto a martedì. 1.610 persone sono ricoverate con sintomi (-243), mentre la maggior parte dei malati, il 91%, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I tamponi sono stati 53.266.

In Lombardia – I nuovi positivi sono 88, pari al 46,3% del totale, su 9.099 tamponi. Sono i dati aggiornati del bollettino della Regione: il rapporto tra positivi e tamponi è lo 0,97% oggi. I malati scendono a 12.227, -677 rispetto a ieri dopo 758 nuovi guariti o dimessi. I morti nelle ultime 24 ore sono sette. Nuovo drastico calo dei ricoveri per Covid: sono 218 in meno rispetto a ieri per un totale di 692 malati in ospedale. In terapia intensiva il saldo torna negativo: sono tre in meno rispetto a martedì per un totale di 48 pazienti.

I dati Regione per Regione – Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.