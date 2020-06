Una strigliata nel giorno che segue l’accordo del centrodestra per ricordare alle forze che sostengono il governo che il riformismo “non è testimonianza” ma “costruzione di un progetto che cambia le cose realmente”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti richiama all’unità di fronte al rischio che la frammentazione con cui il centrosinistra e il M5s si stanno presentando alle elezioni regionali in Liguria, Veneto, Campania, Marche e Puglia finisca per disperdere i voti e favorire, nonostante “candidati deboli”, la vittoria di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

“Da oggi – è l’inizio del ragionamento – le destre combattono unite in tutte le Regioni, anche se spesso all’opposizione sono divise. Per fortuna con candidati deboli, contestati e già bocciati in passato dagli elettori”. Un chiaro riferimento all’intesa raggiunta da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni su Stefano Caldoro e Raffaele Fitto come anti De Luca ed Emiliano in Campania e Puglia. “Tra le forze politiche unite a sostegno del Governo Conte prevalgono i no, i ma, i se, i forse, le divisioni. Il motivo è ridicolo: si può governare insieme 4 anni l’Italia ma non una Regione o un Comune perché questo significherebbe ‘alleanza strategica’. Ridicolo!”, attacca Zingaretti dopo giorni di divisioni sia interne al Pd, con la richiesta del congresso avanzata dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, sia nel centrosinistra con lo strappo dei liberal-democratici che hanno candidato Ivan Scalfarotto in Puglia, mentre in Liguria non si chiude ancora l’accordo su un candidato unico Pd-M5s.

“Il riformismo – continua il segretario dem – non è testimonianza, è la costruzione di un progetto che cambia le cose realmente per il Paese e non per raccattare voti. Io che invoco, pratico e costruisco unità sarei il matto”. Quindi un invito soft agli elettori di centrosinistra a non disperdere i voti e una bordata a Matteo Renzi, senza citarlo: “Le alleanze intorno ai candidati sostenuti dal Pd sono gli unici che possono fermare le destre, il resto è l’eterno ritorno di vizi antichi di una degenerazione della politica personalistica e autoreferenziale. Tafazzi non è stato inventato per caso. Questa è la verità”. Da parte sua arriva comunque un appello “a tutti” per confrontarsi “con la realtà, cambiamola, ma “si smettesse di guardare il mondo dal dirigibile. Andiamo avanti e combattiamo con chi ha le idee e gli strumenti per vincere”.

Un appello che sembra cadere nel vuoto, a giudicare dalla risposta di Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva: “Se ne accorgono oggi che bisogna lavorare insieme. Il Pd ha scelto da solo tutti candidati e pretende poi che gli altri li seguano. Mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare politica”, dice. Un discorso che non vale di certo per tutte le regioni. In Puglia, dove i renziani corrono da soli, Michele Emiliano è stato scelto alle primarie di centrosinistra, dalle quale i renziani si sono chiamati fuori. “Gli accordi che abbiamo raggiunto nelle Marche, in Toscana e in Campania – insiste Rosato – li abbiamo raggiunti non con il Pd ma con i candidati alla presidenza”.