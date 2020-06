“Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. Così si legge in quella che dovrebbe essere la pagina promozionale della Calabria sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost britannica EasyJet. Una frase tutt’altro che lusinghiera né certo adatta a promuovere i territori dei quella che è stata la culla della Magna Grecia, che ha scatenato polemiche ed è stata condannata anche dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che in un post pubblicato su Twitter ha invitato la compagnia a scusarsi. “Easyjet chieda scusa, alla Calabria e all’Italia. Non c’è altro da aggiungere”, ha scritto.

Le scuse – Scuse che non hanno tardato ad arrivare: “EasyJet si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico”, ha fatto sapere infatti la compagnia britannica in una nota. La Calabria “è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno – che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown – è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più”,

La vicenda – Prima che la compagnia si scusasse e rimuovesse la pagina, se un turista in cerca di ispirazione per la meta dove trascorrere le vacanze e consultava la sezione “Ispirami” del sito di EasyJet, poteva imbattersi anche nella surreale scheda descrittiva della Calabria, descritta alla voce “Lamezia” come una terra che soffre “la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. E ancora: “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”. Ironica la risposta data al messaggio dalla pagina Facebook “Lo Statale Jonico”: “Grazie agli amici di EasyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare – per amore di onestà – che abbiamo anche dei difetti“.