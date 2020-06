Sarà election day a settembre per recuperare amministrative, regionali e referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. L’Aula del Senato, dopo un blitz della Lega fallito per solo due voti, ha votato la fiducia sul decreto Elezioni, che ora è legge. 145 i voti favorevoli, due contrari. Presenti in aula in 149, votanti 147. Lega, FdI e Fi non hanno partecipato al voto. Il decreto, già approvato dalla Camera dopo un lungo ostruzionismo da parte di Fratelli d’Italia, doveva essere convertito in legge entro domani pena la decadenza. Ora resta da capire quando sarà convocato l’election day: il weekend a cui guarda il governo, a cui spetterà l’ultima parola, è quello del 20/21 settembre. Ma sono tante le perplessità dei presidenti di Regione che chiedono che la scuola non sia interrotta pochi giorni dopo l’avvio, anche alla luce delle difficoltà della pandemia.

Poco prima che il governo ponesse la fiducia, tensione sui banchi dei parlamentari per il tentato blitz della Lega. A tentare lo sgambetto è stato Roberto Calderoli, esperto conoscitore dei regolamenti parlamentari e dei tiri mancini che le maglie normative consentono. Il leghista, data un’occhiata ai colleghi presenti in Aula (circa 200 su 315) ha fatto mettere ai voti la richiesta di non procedere all’esame degli articoli del decreto, mossa che avrebbe impedito al governo di mettere la fiducia facendo di fatto decadere il testo, in scadenza domani. Si è quindi votato per alzata di mano e la presidente Elisabetta Casellati ha giudicato in un primo momento approvata la proposta. A quel punto, la maggioranza ha iniziato a protestare e chiedere la controprova con voto elettronico. Sul tabellone compaiono: 102 i favorevoli e 105 i contrari. A questo punto sono state le opposizioni a manifestare in modo acceso il proprio dissenso, lamentando l’ingresso in Aula per il voto elettronico di altri senatori, assenti – a loro dire – al momento della votazioni per alzata di mano.

La presidente Casellati sospende la seduta per effettuare una verifica dei numeri e delle presenze attraverso l’esame delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso. Alla fine, tolto un voto contrario della senatrice Drago che ammette di aver votato per errore con il tablet, pur essendo rimasta fuori dalla porta della tribuna, il voto viene giudicato regolare: “Gli assistenti parlamentari hanno proceduto immediatamente alla chiusura delle porte, non solo dell’Emiciclo, ma anche di tutte le tribune”, assicura Casellati. Finisce 104 a 102, quindi. Ma le polemiche non sono finite. “C’è un regolamento, c’è una Carta costituzionale. Si rispettino le regole. Se la maggioranza non ha i numeri andrà sotto e forse gli italiani trarranno un sospiro di sollievo”, ha attaccato il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. Casellati si è difesa: “Ho fatto esattamente quello che prescrive il regolamento e non mi piace essere tirata da ogni parte”, replica non dimenticando però di puntare il dito contro l’atteggiamento del Governo che ha trasformato il Senato in “un’assemblea invisibile”. “Non mi sembra dignitoso – scandisce – che andiamo avanti a forza di decreti e non voti”.