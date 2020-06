Sulla morte del 26enne allievo paracadutista della Folgore ucciso il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa sta procedendo anche la magistratura militare che ai primi di giugno chiesto il rinvio a giudizio per i tre ex caporali accusati di violenza a inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso: il 17 luglio fissata l’udienza preliminare

Sono cinque le persone indagate dalla Procura di Pisa per la morte di Emanuele Scieri, il 26enne allievo paracadutista della Folgore ucciso il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. Si tratta di Andrea Antico, di Rimini, caporal maggiore capo scelto dell’Esercito in servizio; Alessandro Panella, di Cerveteri, già caporale dell’Esercito in congedo; Luigi Zabara, di Frosinone, già caporale dell’Esercito in congedo. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario in concorso. Tra gli indagati dalla procura di Pisa – che ha chiuso così le indagini – anche l’ex comandante della Folgore, il generale Enrico Celentano (da tempo in pensione), al quale è stato contestato di aver reso false dichiarazioni al pm.

Sulla morte di Scieri sta procedendo anche la magistratura militare che ai primi di giugno chiesto il rinvio a giudizio per i tre ex caporali accusati di violenza a inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso: il 17 luglio fissata l’udienza preliminare. Alessandro Panella fu anche arrestato nell’estate 2018 in esecuzione di una misura cautelare perché gli inquirenti temevano potesse scappare negli Usa dove da tempo viveva.

La vicenda – Il caso era stato archiviato come suicidio ma l’impulso alle nuove indagini è stato dato dalla commissione parlamentare di inchiesta che nel dicembre 2017 concluse i lavori trasmettendo gli atti alla Procura di Pisa. La svolta è arrivata grazie alla nuova perizia svolta dalla professoressa Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano e direttore del Labanof – Laboratorio di antropologia e odontologia forense, sui resti riesumati del 26enne parà siracusano. Quello compiuto dalla dottoressa Cattaneo è stato definito dagli investigatori un lavoro di “autentica archeologia forense”, perché il perito è andato a caccia di nuove lesioni (rispetto a quelle già evidenziate da precedenti esami autoptici) a sostegno del copione accusatorio secondo il quale i tre ex caporali Antico, Panella e Zabara volevano punirlo perché stava telefonando. Per questo lo percossero, lo costrinsero a salire su una torre da cui lo fecero cadere e poi lo lasciarono agonizzante a terra.

Nonostante diversi colleghi riferirono che il giovane era tornato in caserma, Scieri viene dato per non rientrato: a quell’ora probabilmente era già morto o agonizzante. Il cadavere è rimasto ai piedi della scala di una torre di asciugatura dei paracadute – posto solitamente frequentato dagli ‘anziani’ della caserma – per tre giorni: solo il 16 agosto venne ritrovato. Secondo i periti della famiglia Scieri, il giovane morì dopo qualche ora di agonia. Un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo: è l’elemento alla base dell’accusa di omicidio volontario visto che il preterintenzionale si è prescritto nell’agosto 2017.

Le indagini – Nell’estate del 2018 c’era stata la prima svolta nelle indagini, con l’arresto da parte della Procura di Pisa di Alessandro Panella, caporale e capocamerata a cui era stato assegnato Scieri e vennero iscritti nel registro degli indagati anche Andrea Antico e Luigi Zabara. La nuova pista seguita dagli inquirenti era quella del nonnismo: secondo la commissione di inchiesta parlamentare, istituita nel 2016 e conclusa a dicembre 2017, nella caserma “avvenivano gravi atti di violenza, non riconducibili a semplice goliardia”. Secondo l’accusa, la sera del 13 agosto del 1999 i tre indagati dopo aver fatto spogliare e dopo aver picchiato Scieri, lo avrebbero obbligato a salire sulla torre di asciugatura e poi avrebbero fatto pressione con gli scarponi sulle nocche delle dita. Di qui la caduta a terra della recluta e la fuga dei caporali.

Così, a distanza di 20 anni dalla morte, la salma del 26enne era stata riesumata il 14 maggio 2019 nel cimitero di Noto (Siracusa), in presenza dei familiari. Le spoglie di sono state inviate all’Istituto di medicina legale di Milano dove è stato effettuato un nuovo esame autoptico. A disporre la riesumazione della salma e la autopsia era stata la Procura di Pisa, nell’ambito della nuova inchiesta condotta dal 2018 dal procuratore capo Alessandro Crini e dal sostituto Sisto Restuccia. Il passaggio dell’autopsia è stato considerato dai magistrati della Procura pisana uno snodo fondamentale nell’inchiesta, almeno per confutare la qualificazione del reato ai tre indagati ex commilitoni della vittima. Emanuele Scieri, nato a Siracusa, laureato in giurisprudenza, aveva 26 anni quando venne richiamato sotto le armi nel luglio del 1999 e stava già svolgendo pratica in uno studio legale. Finito il Car (il centro addestramento reclute) a Firenze, viene venne trasferito alla caserma Gamerra con altri commilitoni il 13 agosto.