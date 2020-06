Al via in una villa Doria Pamphilj blindata, con l’intervento introduttivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la prima giornata dei tanto discussi Stati generali dell’economia. L’avvio del summit a porte chiuse che dovrebbe elaborare un piano di rilancio in grado di traghettare l’Italia colpita dall’epidemia e dall’impatto economico del lockdown verso un nuovo Rinascimento – ma sullo sfondo c’è il temuto rischio “passerella” – è all’insegna dei grandi ospiti internazionali. “La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale: è proprio un omaggio alla bellezza italiana“, ha detto Conte in apertura. “Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”.

Ora interverranno in videoconferenza il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, la presidente della Bce Christine Lagarde e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Nel pomeriggio parleranno il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che sarà presente di persona, il segretario generale dell'Ocse, Ángel Gurría, e la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. La cui presenza, pur in video, insieme alle presidenti di Commissione e Bce, ha fatto dire alle opposizioni e all'ex ministro Giovanni Tria che ci sarà "la troika", vecchio spauracchio di chi teme ingerenze esterne nella gestione dei conti.

Lunedì mattina ci sarà Vittorio Colao presenterà ufficialmente il documento della sua task force, criticato dopo la diffusione sui giornali per eccesso di liberismo. Mentre dovrebbe aver declinato l'invito l'ex presidente della Bce, Mario Draghi. Gli Stati generali dureranno probabilmente più di una settimana, fino a domenica 21 o lunedì 22 giugno. Ci saranno ministri, accademici, parti sociali, rappresentanti degli enti locali. Assenti le opposizioni, che hanno declinato l'invito chiedendo che il confronto sia in Parlamento. Mentre il Pd dopo i retroscena su una reazione piccata del ministro Franceschini ha chiesto "concretezza" e Matteo Renzi ritiene sia "giusto, come chiedono le opposizioni, che una volta fatti gli Stati generali si vada in Parlamento. Accorgimento per evitare ulteriori polemiche: niente pranzi o cene di gala e tanto meno buffet, visto il periodo. Solo acqua minerale, caffè e qualche stuzzichino.

Il documento finale che Palazzo Chigi punta ad approvare dovrebbe coincidere con il Piano nazionale di riforme (Pnr) che il ministro Roberto Gualtieri invierà a Bruxelles e che sarà la base su cui la Ue deciderà quante risorse concedere all'Italia nell'ambito del Recovery fund, peraltro ancora da approvare (il 19 giugno è in agenda un Consiglio europeo che non sarà risolutivo). Il commissario Gentiloni ha spiegato che la Commissione valuterà i piani di riforma nazionali per allocare i fondi esaminando se sono in linea con "le sfide individuate nel semestre europeo", "se contribuiscono a rafforzare crescita, resilienza e coesione" e se vanno nella direzione della "transizione verde e digitale".

La villa è presidiata da ‘cellulari’ e agenti della polizia e della Guardia di Finanza. Tutti gli accessi sono off limits, tranne quello pedonale in piazza di San Pancrazio. I lavori degli Stati generali saranno sempre a porte chiuse per i giornalisti, come rivendicato da Conte, per scampare l’effetto passerella mediatica. Previsti soltanto alcuni punti stampa alla fine di ogni giornata e una conferenza finale. A scapito della trasparenza, lamentano Marco Di Fonzo e Carlo Verna, presidenti di Associazione stampa parlamentare e Ordine nazionale dei giornalisti, che in una nota sottolineano: “A quanto si apprende, l’intera area di villa Pamphilj dove si svolgeranno gli incontri sarà continuativamente interdetta a giornalisti, fotografi e cameramen. Al netto delle necessarie misure anti-contagio e della decisione di tenere riservati tutti o parte dei colloqui, riteniamo indispensabile garantire agli operatori dell’informazione condizioni di agibilità adeguate per poter svolgere il proprio lavoro, allestendo spazi per la stampa e consentendo di raccogliere informazioni in maniera diretta e autonoma”.