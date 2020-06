In un'intervista a Il Giorno il sindaco contro la Regione per quanto accaduto nei mesi dell'emergenza: "Sulle Rsa un disastro.Chi è stato alla guida della sanità lombarda non preparazione". Sulla possibilità di ricandidarsi: "Voglio prendermi del tempo e poi decider, ma non è che se ho dei dubbi sul ricandidarmi è perché ho un altro piano in testa"

Il sindaco di Milano Beppe Sala risponde alla lettera-appello de I Sentinelli bocciando l’idea di rimuovere la statua di Indro Montanelli dai giardini di Porta Venezia. “Non sono favorevole”, è stata la risposta del primo cittadino milanese in un’intervista a Il Giorno nella quale ha parlato anche del suo futuro politico e di quello della città, dicendosi preoccupato per la disoccupazione che tenderà ad aumentare nei prossimi mesi. Nel colloquio a tutto tondo con il quotidiano, Sala ha anche ‘bocciato’ la gestione dell’emergenza coronavirus da parte della Regione Lombardia, definendola un “disastro” sulle case di riposo per anziani, e ha invece promosso con un “sei mezzo” l’operato del governo, avvertendo però che “la parte difficile comincia ora”.

Riguardo la richiesta di rimuovere la statua di Montanelli, già bocciata dal capogruppo del Pd e dal centrodestra, il sindaco ha spiegato di non essere favorevole, aggiungendo: “Penso che in tutte le nostre vite ci siano errori. E quello di Montanelli lo è stato. Ma Milano riconosce le sue qualità, che sono indiscutibili”. Una chiusura netta all’ipotesi anche solo di una discussione sul tema. I Sentinelli, in scia all’iniziativa di Bristol, dove i manifestanti per la morte di George Floyd avevano abbattuto la statua di Edward Colston, simbolo del colonialismo britannico, avevano chiesto di togliere quella del giornalista perché, a loro dire, “fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da schiava sessuale” (la citazione non è letterale, Montanelli non usò mai l’espressione “schiava sessuale”, qui un articolo sul Corriere in cui ricostruiva quella vicenda, ndr).

La bocciatura della proposta de I Sentinelli non è l’unica di Sala. Nell’intervista, il sindaco ha anche dato un “voto insufficiente” alla Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza e definito “un disastro” quanto successo nelle Rsa. Il sindaco ha quindi aggiunto di “avere l’impressione” che l’assessore al Welfare Giulio Gallera “nella fase iniziale si sia montato un po’ la testa”. “Quando c’era bisogno assoluto di lui – ha aggiunto – credo facesse tre, quattro presenze televisive al giorno. Il mio giudizio è negativo”.

“Io sono un teorico – e a volte esagero – della competenza e dell’esperienza. Il mio giudizio – ha spiegato – è che chi è stato alla guida della sanità lombarda non aveva questa preparazione. Ora hanno rimosso Cajazzo, che è persona a posto e in buona fede, ma non mi pare avesse l’esperienza settoriale per gestire una situazione così difficile. L’assessore Gallera è in politica da una vita, ma si è trovato a gestire una situazione più grande di lui. Ha fatto una serie di errori”. E il governo? “Un sei e mezzo, sapendo però che la parte difficile comincia ora”, ha concluso.

Per quanto riguarda il suo futuro e quello della città, Sala ha riferito di vedersi “meglio nel ruolo di sindaco che in altri ruoli, perché mette insieme sensibilità politica e abitudine manageriale”, quindi ha aggiunto “non è che se ho dei dubbi sul ricandidarmi è perché ho un altro piano in testa”. Il dubbio, ha aggiunto, “è uno solo: fare il sindaco è estremamente faticoso e porta a fare enormi rinunce nella vita privata. Io queste fatiche e queste rinunce le sto vivendo da dieci anni, l’Expo non è stata una passeggiata”. “Voglio prendermi del tempo e poi decidere”, ha spiegato. Nel frattempo ci sarà da gestire il post Covid-19 di Milano, dove il lavoro “mancherà”. La città, ha detto Sala in un’intervista a Rai Radio 1, “è entrata nella pandemia con una disoccupazione del 6% e ne uscirà intorno al 10% probabilmente” e “tanti posti di lavoro verranno persi per cui come si fa? Il pubblico deve pensare a investire in modo serio seguendo i trend dell’ambiente, del digitale, delle scienze della vita, ma deve anche sostenere il bisogno immediato”.