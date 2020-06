Il feretro d'oro di George Floyd è arrivato in Texas per i funerali privati. Presenti anche il senatore Amy Klobuchar, il reverendo Jesse Jackson, l’attore Kevin Hart e i rapper Master P e Ludacris

È arrivato a Houston, in Texas, dove sarà sepolto George Floyd, afroamericano soffocato dalla polizia lo scorso 25 maggio. Migliaia di persone, tra cui anche il capo della polizia di Houston, Art Acevedo – che aveva detto a Trump di “tenere la bocca chiusa” – si sono radunate alla Fountain of Praise Church per l’ultimo saluto, mentre i funerali, che saranno in forma privata, si svolgeranno alle 11 ora locale (le 20 in Italia). Seguendo le norme sul distanziamento sociale, i visitatori, molti dei quali indossano magliette a sostegno di Black Lives Matter e con le ultime parole di Floyd “Non riesco a respirare”, sono entrati in chiesa a sei piedi di distanza l’uno dall’altro e indossando le mascherine.

Mentre risuonavano canzoni gospel suonate da artisti tra cui CeCe Winans e Kurt Carr, le persone hanno qualche secondo per rendere omaggio a Floyd, che giace in una bara d’oro, avvolta da numerosi mazzi di fiori bianchi. E non sono pochi quelli che si asciugano le lacrime mentre si fermano davanti al feretro. Il governatore del Texas Greg Abbott ha definito la morte di Floyd “la tragedia più orribile” che abbia mai visto. Presenti anche il senatore Amy Klobuchar, il reverendo Jesse Jackson, l’attore Kevin Hart e i rapper Master P e Ludacris.