Brucia troppo l’accordo commerciale sbloccato domenica da una telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Al Sisi . Anche perché comunicando quella telefonata il presidente del consiglio ha detto di aver “ ribadito ” al leader egiziano “la collaborazione giudiziaria nel caso Giulio Regeni “. “Ogni volta che si chiude un accordo commerciale con l’Egitto , ogni volta chesi certifica che quello di Al Sisi è un governo amico , tirano in ballo il nome di Giulio come avolersi lavare la coscienza. No, così non ci stiamo più”, dicono i genitori del ricercatore dell’università di Cambridge , rapito il 25 gennaio del 2016 e trovato morto sulla strada del deserto tra Alessandria e il Cairo.

Dicono di sentirsi traditi . Ma pure offesi e indignati per l’utilizzo continuo che si fa del nome del loro figlio, ucciso in Egitto il 3 febbraio del 2016. Nel day after della via libera dell’Italia alla vendita di due fregate Fremm al Cairo , i genitori di Giulio Regeni fanno sentire la loro voce. “Ci sentiamo traditi. Ma anche offesi e indignati dall’uso che si fa di Giulio”, dicono a Repubblica Paola e Claudio Regeni , insieme al loro avvocato, Alessandra Ballerini . “Le navi e le armi che venderemo – continuano -all’Egitto serviranno per perpetuare quelle violazioni dei diritti umani contro le quali abbiamo sempre combattuto”.

“E’ comprensibile lo sdegno della famiglia Regeni quando dice di sentirsi tradita dal Governo italiano”, scrive su facebook l’europarlamentare del Pd, Giuliano Pisapia. L’ex sindaco di Milano definisce la vendida delle due fregate come l’ennesimo “errore e l’ennesima occasione persa. Gli italiani sono stanchi delle innumerevoli promesse non rispettate dalle autorità egiziane. Vale per Giulio Regeni, vale per Zaki”.

Più volte l’ esecutivo ha rassicurato la famiglia Regeni di voler fare luce sull’omicidio di Giulio. A ottobre è stata costituita una commissione parlamentare d’inchiesta, mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dichiarava: “È arrivato il momento di cambiare passo e atteggiamento nei rapporti conl’Egitto. Lo stallo con l’Egitto non è più tollerabile. Per noi la verità sull’omicidio di Giulio è una prioritàche non può subire alcuna deroga”. “E invece ora questo governo ci ha traditi“, dicono i familiari del giovane originario di Fiumicello. Otto mesi dopo le parole di Di Maio, infatti, ecco arrivare il via libera alla vendita delle due navi della Marina Militare: la Spartaco Schergat” e la “Emilio Bianchi”, per un valore stimato di circa 1,2 miliardi di euro. “Le navi e le armi che venderemo all’Egitto serviranno per perpetuare quelle violazioni dei diritti umani contro le quali abbiamo sempre combattuto”, continuano Paola e Claudio Regeni insieme al loro legale. L’avvocato Ballerini è sempre stata in prima linea nelle tutela dei diritti umani nel Paese africano. Uno dei suoi consulenti, Mohammed Abdallah, è stato arrestato e tenuto in carcere per diversi mesi in Egitto. Lo stesso Paese che continua a trattenere in carcere, ormai da quasi 4 mesi e senza un regolare processo, lo studente egiziano dell’università di Bologna, Patrick George Zaki. “Lo abbiamo detto dal principio – dicono i genitori e l’avvocato di Regeni – la nostra battaglia non è soltanto per Giulio ma per tutti i Giulio di Egitto. Ora però, è stato raggiunto il limite. Non ci presteremo mai più a nessuna presa in giro da parte degli esponenti di questo governo”.

La vendita delle due navi fa parte di una commessa ancora più ampia che, come riportato dal Fatto Quotidiano, dovrebbe comprendere anche altre 4 fregate, 20 pattugliatori d’altura di Fincantieri, 24 caccia Eurofighter Typhoon e 20 velivoli da addestramento M346 di Leonardo, più un satellite da osservazione, per un valore totale fra i 9 e gli 11 miliardi di euro. La decisione di dare il via libera all’affare è stata già condivisa con i vertici di Fincantieri, che erano in trattativa con Il Cairo e attendevano appunto l’autorizzazione all’esportazione delle due navi. Leu – il partito di Erasmo Palazzotto, presidente della commissione d’inchiesta sul caso Regeni – si è espressa in maniera contraria alla vendita delle fregate. Tra l’altro se Conte ha annunciato la telefonata con Al Sisi spiegando di ripetuto la richiesta di una “collaborazione giudiziaria nel caso Giulio Regeni“, il nome del ricercatore italiano non viene mai citato nel comunicato della presidenza egiziana che ha dato notizia del colloquio.