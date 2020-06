Il piano darà spunti per il Recovery plan italiano e per il confronto che si aprirà nei prossimi giorni con le parti sociali nell'ambito degli "stati generali dell’economia" annunciati dal premier Giuseppe Conte. Carfagna: "Renderlo noto subito, l'opposizione ha l’opposizione ha diritto di conoscerne il contenuto"

Il comitato di esperti guidato da Vittorio Colao ha consegnato alla presidenza del Consiglio il suo rapporto finale che verrà illustrato nei prossimi giorni. Il piano potrebbe dare spunti per il Recovery plan italiano e per il confronto che si aprirà nei prossimi giorni con le parti sociali nell’ambito degli “stati generali dell’economia” annunciati dal premier Giuseppe Conte. Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, chiede a Conte di rendere noto subito il testo integrale “consentendo a tutti gli italiani un accesso diretto e completo alle proposte della squadra di esperti”, perché “anche l’opposizione ha diritto di conoscerne il contenuto senza ulteriori attese”. Leggi Anche Conte vuole gli “Stati generali” per la ripresa, il Pd lo frena: “Prima un piano del governo su come spendere i soldi del Recovery fund”

Il documento propone obiettivi generali e sei ambiti fondamentali per il rilancio: Imprese e lavoro, infrastrutture e ambiente; turismo, arte e cultura; pubblica amministrazione; istruzione, ricerca e competenze; individui e famiglie. Secondo Il Sole 24 Ore comprende “un centinaio di progetti per 20 obiettivi” e tra le misure ci sono l’individuazione delle infrastrutture di interesse nazionale per le quali serve a una procedura ad hoc che snellisca l’iter burocratico, il rafforzamento degli investimenti per la green economy, incentivi al reshoring -il rientro delle imprese che hanno delocalizzato – e interventi a sostegno dell’occupazione femminile. Leggi Anche Coronavirus, Colao: “A giorni al governo il risultato del nostro lavoro. Venti obiettivi e un centinaio di proposte per far ripartire il Paese”

Il manager aveva anticipato anche che sarebbero stati raccomandati “una serie di incentivi per favorire patrimonializzazione e sostegni di filiera“, sottolineando però che “il governo non deve decidere come ma deve permettere che questo rafforzamento arrivi dagli imprenditori stessi, da operazioni di fusione o da capitale privato indirizzato verso le imprese”. Quindi no allo Stato imprenditore, linea diversa da quella delineata del decreto Rilancio che prevede la possibilità di ingresso nel capitale di imprese in difficoltà a causa del coronavirus.

“Il Comitato – si legge nella nota – che ha operato su base volontaria e senza costo alcuno per la collettività – ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l’opportunità offerta di mettere a disposizione delle istituzioni della Repubblica le proprie competenze. Un particolare ringraziamento va ai funzionari delle Istituzioni che nelle otto settimane di lavoro hanno contribuito, agevolato e supportato sul piano tecnico le attività del Comitato”.