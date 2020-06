Era in attesa dell’esito del tampone per il Covid-19 ma ha continuato a frequentare la sua palestra, salvo poi scoprire di essere positiva al virus. È quanto successo a Casoria, in provincia di Napoli, alla Fitness Academy: la ragazza è assolutamente asintomatica, motivo per cui i termoscanner con cui i gestori della struttura rilevano la temperatura dei clienti all’ingresso non hanno rilevato alcuna anomalia e lei ha potuto allenarsi. Quando però le è arrivato l’esito positivo del tampone è scattato l’allarme e tra gli iscritti alla palestra in questione si è diffuso il panico.

La struttura è stata subito chiusa in via precauzionale ed è stata avvisata l’Asl, che sta provvedendo a rintracciare e testare tutte le persone con cui la giovane è entrata in contatto, come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Fitness Academy. “La chiusura momentanea è stata una nostra scelta etica e professionale per l’incolumità dei nostri clienti, non indetta obbligatoriamente dall’Asl. I clienti che sono stati contattati dall’Asl possono stare tranquilli, in quanto grazie all’app di prenotazione in queste settimane, abbiamo subito individuato le persone che si sono allenate con il cliente positivo – spiegano i gestori -. Ad ogni tampone vi aggiorneremo, tenendovi al corrente della progressione della risoluzione del problema. Un grande ringraziamento a tutti voi che avete piena fiducia in noi”.