Torna a salire il numero di contagi giornalieri in Italia, con l’ultima giornata che ha fatto registrare 518 nuovi positivi, contro i 177 di ieri, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 234.531, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. E il 77,6% dei nuovi malati si registra in Lombardia, con 402 casi, anche se nella Regione epicentro della pandemia in Italia sono stati effettuati oltre 19mila tamponi, contro i poco più di 3mila di ieri. Così il trend del contagio torna a salire allo 0.22% in Italia e allo 0,44% in Lombardia. Stabile invece il numero delle vittime che passa dalle 88 di ieri alle 85 di oggi, con il totale che sale così a 33.774. Sono dieci, però, le Regioni che non hanno comunicato decessi: Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Continua a scendere la pressione sugli ospedali. Sono 316 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 22 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.301, con un calo di 202 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 31.359, con un calo di 1.229 rispetto a ieri. Sono inoltre saliti a 163.781 i guariti, con un incremento rispetto a ieri di 1.886.

Così, continua a scendere il numero di attualmente positivi nel Paese che, con un calo di 1.453 in 24 ore, sono adesso 36.976.

Lombardia: cala il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi. 21 vittime

Tornano ad aumentare i nuovi casi registrati in Lombardia. Sono 402 le persone risultate positive ai tamponi nelle ultime 24 ore, contro le appena 84 di ieri. Ma in percentuale il dato odierno è migliore di quello di 24 ore fa, visto che sono stati effettuati ben 19.389 tamponi, contro gli appena 3.410 di ieri: il rapporto tra tamponi e casi positivi si attesta quindi al 2,1%, percentuale inferiore al 2,5% di ieri. I decessi sono stati 21, 8 in meno di ieri, per un totale di 16.222 morti dall’inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 120 (-5), negli altri reparti 2.960 (+6). A questo punto il numero totale di tamponi realizzati supera gli 800mila, mentre il numero di contagiati è di 89.928.

Sono 99 i nuovi positivi a Milano e provincia, di cui 52 a Milano città. Numeri più alti dei giorni scorsi anche a Bergamo, +73 e a Brescia, +89. Tra le altre provincie +28 a Varese, + 22 a Pavia, + 18 a Como, + 13 a Mantova, +11 a Cremona, + 10 a Sondrio e Lodi, + 8 a Monza e +4 a Lecco.

Le altre Regioni: i contagi

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia (-371), 3.927 in Piemonte (-629), 2.512 in Emilia-Romagna (-176), 1.229 in Veneto (-90), 857 in Toscana (-26), 244 in Liguria (-150), 2.710 nel Lazio (-44), 1.293 nelle Marche (-10), 774 in Campania (-56), 846 in Puglia (-121), 123 nella Provincia autonoma di Trento (-84), 872 in Sicilia (-7), 180 in Friuli Venezia Giulia (-33), 670 in Abruzzo (-34), 101 nella Provincia autonoma di Bolzano (-11), 29 in Umbria (-2), 67 in Sardegna (-41), 10 in Valle d’Aosta (0), 97 in Calabria (-5), 122 in Molise (-3), 18 in Basilicata (-2).

Le altre Regioni: le vittime

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.222 (+21), Piemonte 3.927 (+17), Emilia-Romagna 4.167 (+13), Veneto 1.938 (+4), Toscana 1.063 (+4), Liguria 1.486 (+7), Lazio 754 (+4), Marche 989 (+1), Campania 425 (+5), Puglia 521 (+7), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 276 (+0), Friuli Venezia Giulia 338 (+2), Abruzzo 415 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).