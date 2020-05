La Dorna ha fornito un aggiornamento sui piani allo studio per tornare in pista: "Il Circuito de Jerez-Angel Nieto dovrebbe ospitare la ripartenza della stagione nel fine settimana compreso tra il 31 luglio e il 2 agosto prima di spostarsi la settimana dopo in Portogallo"

Il Mondiale Superbike al lavoro per la ripartenza. La Dorna ha fornito un aggiornamento sui piani allo studio per tornare in pista: la prima gara è in programma il 2 agosto a Jerez, in Spagna. “Il Circuito de Jerez-Angel Nieto – si legge nel comunicato – dovrebbe ospitare la ripartenza della stagione nel fine settimana compreso tra il 31 luglio e il 2 agosto prima di spostarsi la settimana dopo all’Autodromo Internacional do Algarve in Portogallo dal 7 al 9 agosto. L’annata dovrebbe poi proseguire in base all’attuale calendario provvisorio, ovvero dirigendosi al MotorLand Aragon dal 28 al 30 agosto”.

La Superbike prova quindi a porre fine alla pausa forzata per via del coronavirus. “La salute di tutte le parti coinvolte – viene sottolineato dalla Dorna – sta alla base delle decisioni che vengono prese. Nei piani questi Round all’interno della Penisola si terranno a porte chiuse e in linea con le misure di distanziamento sociale e le linee guida mediche stabilite dal governo spagnolo e da quello portoghese. La situazione sta evolvendo e adatteremo i nostri protocolli al contesto di quel momento”.

“Inoltre – si legge – sono stati definiti i seguenti aggiornamenti: i Round di Olanda e Gran Bretagna in programma rispettivamente a Donington Park e al TT Circuit Assen sono posticipati. Il Round olandese era già stato rimandato in precedenza (dal 17-19 aprile al 21-23 agosto). Ulteriori aggiornamenti sulla parte conclusiva della stagione verranno comunicati presto per chiarire ulteriormente la situazione del calendario 2020″.