Dopo le dimissioni e le successive polemiche che hanno mandato in pezzi il sindacato delle toghe, Luca Poniz torna a parlare del momento delicato attraversato dalla magistratura italiana. Lo fa a poche ore dal vertice convocato da Bonafede per discutere delle nuove regole di elezione al Consiglio superiore. "Abbiamo consegnato decine di proposte di riforma al ministro della giustizia. Siamo noi i primi a esigere che queste riforme vengano fatte", dice il presidente dimissionario del sindacato delle toghe

Anche per il presidente dimissionario dell’Associazione nazionale magistrati “c’è bisogno di cambiare le regole elettorali del Csm e restituire maggiore potere di selezione alla comunità dei magistrati”, piuttosto che alle correnti. Ma una riforma elettorale non deve includere il sorteggio per individuare i membri di Palazzo dei Marescialli. Il motivo? “È totalmente incostituzionale“.

Dopo le dimissioni e le successive polemiche che hanno mandato in pezzi il sindacato delle toghe, Luca Poniz torna a parlare del momento delicato attraversato dalla magistratura italiana. Le intercettazioni di Perugia su Luca Palamara, con vari giudici intercettati mentre parlano di nomine con l’ex leader della corrente Unicost, hanno mandato in fibrillazione il mondo delle toghe. E il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, è tornato a mettere in cima alla sua agenda una riforma del Csm per depotenziare la grande influenza delle correnti. Il guardasigilli ha convocato un vertice in via Arenula. Previsto in un primo momento per ieri, l’incontro è slittato a oggi e si terrà alle 16 e 30. Allo studio vari schemi per riformare la legge elettorale di Palazzo dei Marescialli: si va dal sorteggio dei candidati, proposta sempre rifiutata dal Pd, a un nuovo schema con collegi elettorali molto piccoli e ballottaggi.

“Abbiamo consegnato decine di proposte di riforma al ministro della giustizia. Siamo noi i primi a esigere che queste riforme vengano fatte”, ha detto oggi Poniz, intervistato da Agorà. Il presidente dimissionario del sindacato delle toghe ha indicato tra gli interventi necessari quelli sul sistema elettorale del Csm e sulla carriera dei magistrati, che “non deve non essere centrale nella loro vita“. Vanno “ridotti i posti che sembrano cosi appetibili e vanno spezzati i legami con la politica: una volta instaurato il rapporto politico non deve essere reversibile”. Anche per Poniz “c’è bisogno di cambiare le regole elettorali del Csm e restituire maggiore potere di selezione alla comunità dei magistrati“. Ma a prposito del sorteggio per la composizione del Csm, Poniz ha ricordato che “l’ultima posizione del ministro Bonafede era quella di superare l’idea sorteggio che è totalmente incostituzionale”.

Oggi ha fatto cenno allo scandalo del Csm anche il suo vicepresidente, David Ermini. “Il miserabile mercimonio di ciniche pratiche correntizie è l’indegno tradimento di questo patrimonio di coraggio e fiducia. Ma noi abbiamo il dovere e la forza di avviare un riscatto”, lo ha definito Ermini, intervenendo alla Sapienza a un convegno per commemorare il suo predecessore negli anni di piombo Vittorio Bachelet, ucciso dalle Brigate Rosse. “Gli anni di piombo furono terribili – sostiene Ermini – ma prevalse ancheun senso e un sentimento forte di comunità. Il Paese seppe reagire credendo nello Stato e stringendosi attorno alle istituzioni. Con equilibrio e spirito unitario, superando odi e divisioni e rinsaldando i legami e la fiducia nella politica, nei partiti, nei poteri pubblici, nella magistratura. Questa è la grande lezione che ci viene dal passato. Ed è una grande lezione anche per l’oggi, per questi giorni amari che rinnovano il peso di uno scadimento morale in seno alla magistratura”.