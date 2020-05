Il dicastero degli Affari regionali spiega cosa dovranno fare i 60mila volontari da reclutare per la fase 2: "16 ore a settimane per portare spesa e medicina, in caso di assembramenti potranno solo segnalare alle forze dell'ordine". Il viceministro Sileri: "Forse ne serviranno anche di più". Ma anche all'interno della maggioranza molti parlamentari dem e Iv sono contrari: "Non abbiamo bisogno di vigilantes"

Per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri “forse ne serviranno di più”, mentre nella maggioranza sono molti gli esponenti di Pd e Italia Viva a definirli “inutili”, a partire da Matteo Orfini che riceve subito l’appoggio di Matteo Renzi. Fa già discutere il bando annunciato domenica dal ministro Pd Francesco Boccia e dal presidente dell’Anci Antonio Decaro per reclutare 60mila assistenti civici a cui affidare parte del monitoraggio del rispetto delle misure decise per la fase 2. Nei giorni delle polemiche per gli assembramenti serali nei centri cittadini, della stretta sui locali e dell’aumento dei controlli decisi da molti sindaci, il pensiero è andato subito all’utilizzo dei volontari per controllare le aree della movida. “Nessuna vigilanza, ronda o sentinelle anti spritz. In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti ma solo segnalare a vigili e forze dell’ordine”, chiariscono oggi fonti del ministero degli Affari Regionali.

Gli assistenti civici saranno quindi innanzitutto “volontari”, spiegano dal dicastero, che saranno a disposizione per “16 ore settimanali che ciascuno può regalare al proprio comune per aiutare gli anziani, portare spesa e medicine, aiutare nell’organizzazione del distanziamento sociale, come ad esempio fuori dalle chiese o fuori dai parchi per contingentare gli ingressi”. Precisazioni che arrivano anche dal sindaco di Bari e presidente Anci Decaro: “Svolgeranno le attività che i volontari hanno svolto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Il bando serve a trovarne di nuovi, visto che – con il progressivo ritorno al lavoro – molti di coloro che si sono prestati nel primo periodo di emergenza, non hanno più la stessa disponibilità di tempo”. Quindi aiuteranno a facilitare gli accessi contingentati nei luoghi pubblici o “alla riapertura delle spiagge potranno spiegare le regole per l’accesso”, precisa Decaro.

“Ma quali ronde padane? Quelle avevano uno scopo repressivo. Queste hanno la funzione di ricordare ai cittadini le regole. Non c’è alcun arruolamento di milizie. Semplicemente abbiamo esigenza di dare una mano ai sindaci che hanno la responsabilità di gestire i territori”. Così anche il ministro Pd per il Sud, Giuseppe Provenzano, a RaiNews24, difende l’idea del bando e aggiunge: “Si sta sviluppando un dibattito ideologico”. Anche il viceministro della Salute Sileri, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, spiega che a suo parere gli assistenti civici servono ma forse saranno anche di più perché “dobbiamo pensare a questa nuova fase in maniera elastica” e “dobbiamo essere pronti a prendere misure di settimana in settimana”.

Tra i parlamentari del Partito democratico però sono in molti a criticare l’idea annunciata dai ministri colleghi di partito. Il primo è Matteo Orfini, con un post su Facebook: “Se apri i locali nei luoghi dove ci sono i locali le persone ci vanno. Se non vuoi che ci vadano o vuoi che ci vadano in numero limitato, organizzi prima afflusso, modalità e controlli. Non servono assistenti civici. Servono ministri che facciano i ministri e amministratori che facciano gli amministratori. Non una schiera di influencer che commentano indignati le foto del giorno”. Un post subito condiviso su Twitter da Matteo Renzi: “Come spesso accade la penso come Orfini”.

Tra i democratici critici c’è anche il senatore Tommaso Nannicini: “Abbiamo bisogno di professionisti del bene comune e del welfare di comunità, non di vigilantes, sotto le spoglie di assistenti civici”. Dello stesso pensiero anche Italia Viva e per LeU a esprime perplessità è il senatore Francesco Laforgia: “Il governo si confronti con il Parlamento prima di assumere decisioni importanti”. Le critiche arrivano anche da tutto l’arco delle opposizioni, da PiùEuropa a Giorgia Meloni. “Per me è una sconfitta sociale pensare che devi mandare qualcuno per far indossare la mascherina salvavita. E’ un problema culturale”, commenta il governatore del Veneto, Luca Zaia.