Quanto tempo passa dal primo messaggio in chat al primo appuntamento nel mondo reale? Non molto, se si è iscritti a Tinder. O almeno, fino a poco tempo fa era così. Perché anche nel social più calibrato sulle voglie carnali può innescarsi il meccanismo: “Sai, ci sentiamo da 2 anni e non ci siamo ancora mai visti“. Verità, dati alla mano. L’app di dating che conta quasi 350 milioni di download in 190 Paesi, durante l’isolamento ha cercato di spingere i suoi iscritti alle chiacchiere. E un risultato c’è stato: incremento a inizio aprile fino al 25% di conversazioni quotidiane con una durata media dei “simposi amorosi” cresciuta fino al 30%. Ci siamo quasi fatti piacere (quasi) gli aperitivi virtuali: i download giornalieri della app Zoom sono passati, su scala globale, dai 171mila di metà febbraio ai 2,41 milioni del 25 marzo, con un incremento del 1.300%. Solo che adesso è ora di uscire di nuovo, con le dovute precauzioni. E di non lasciarsi ingarbugliare dalla tentazione di relazioni solo virtuali. Che non sono certo un fenomeno nuovo. Pensiamo a quelle sentimentali, le più “gettonate” online. Le ho mai raccontato del vento del nord è un romanzo dello scrittore austriaco Daniel Glattauer, uscito per la prima volta nel 2006. Uno scambio di email tra indirizzi sbagliati genera una corrispondenza che va avanti per anni tra Emmi Rothner, una mamma e moglie quasi perfetta (ma per davvero, nessun Prati-gate), e Leo Leike, psicolinguista romantico per vocazione e destinato al fallimento sentimentale per attitudine. Primo tra i romanzi epistolari moderni, il libro ha venduto milioni di copie e ancora ne vende. I due si scrivono. Si scrivono tutto (non c’è sexting, calmatevi: ci sono accenni, rari, ma molti sensuali alla loro reciproca voglia di fare l’amore). Però non si vedono. Ci mettono anni per vedersi. Cosa che accade anche oggi, a moltissime persone. E che, causa covid-19, nei prossimi giorni potrebbe peggiorare. Alcuni parlano di “sindrome della capanna” (si chiama così perché i primi a sperimentarla furono i cercatori d’oro statunitensi, costretti com’erano a passare molto tempo in capanne isolate). Timanfaya Hernández, del Collegio Ufficiale di Psicologi di Madrid, ha spiegato a El Pais che ci sono “molte persone in difficoltà con l’idea di uscire di nuovo. Abbiamo stabilito un perimetro di sicurezza e ora dobbiamo abbandonarlo in un clima di incertezza”. E sono molti i fattori che potrebbero spingere le persone a voler restare nelle loro case: “E se esco e scopro che il mondo che conoscevo è cambiato?”, “E se mi contagio?” (dal 27 aprile è operativo il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, con il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM. Tutti i giorni, dalle ore 8 alle 24, professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, risponderanno al telefono alle richieste di aiuto).

Certo, la voglia di rivedere amori, amici, parenti, può essere una buona molla. Sacrosante, le regole anti pandemia. E non si alzi una mosca quando si dice che vanno rispettate scrupolosamente. Però nessun dpcm vieta, per esempio, di pensare al romanticismo, all’amore, alla tenerezza, al sesso. Anzi si fa un gran parlare di divorzi che aumentano dopo l’isolamento e niente, nemmeno una parola, per coloro che potrebbero dovere o volere rimandare il loro primo incontro a mai. Lasciamo i casi limite all’angolo: quelli che chattano da anni, lo facevano già prima del covid-19 e non si sono ancora incontrati hanno probabilmente capito tutto della vita e se ne stanno lì, in quel limbo in cui percezione e aspettativa insieme mandano la mente in sollucchero. Pensiamo a due che si sono conosciuti prima dell’isolamento. Hanno iniziato a chattare e adesso vorrebbero vedersi. Primo appuntamento. Vincere la paura e la resistenza potrebbe essere più difficile di sempre. E l’affare si complica rispetto alla vita pre pandemia anche per ragioni “pratiche”. Dice, voglio ispirarmi al film Prima dell’alba con Ethan Hawke e July Delphie: i due protagonisti si trovano in un negozio di dischi e fin qui va tutto bene. Poi però entrano in una cabina d’ascolto e sono vicini, vicinissimi. Dio, potrebbe scoppiare il televisore. Bella idea ma da scartare, impossibile trovare cabine d’ascolto, ora come ora. Possibile però andare in un negozio di dischi, e magari comprarne uno a testa. A proposito di musica, a uno potrebbe venire in mente di andare a un concerto e quello si può. Certo, i biglietti comprati per i grandi live previsti questa estate sarà bene riporli nel cassetto e tirarli fuori all’uopo l’anno prossimo ma secondo l’ultimo dpcm si potranno realizzare eventi fino a 200 persone per eventi al chiuso e fino mille persone all’aperto, dal 15 giugno. Sempre che gli organizzatori trovino vantaggioso il rapporto costi benefici. Mettiamo che qualche concerto o spettacolo si faccia: non sarà come stare al Monterey Pop Festival nel ’67 e baciarsi col distanziamento sociale obbligatorio (un metro) non sarà possibile. Ma la musica will light your fire e chissà, poi, a casa. Chissà. C’è poi il classico ristorante. Distanza tra le sedute e tra i commensali sempre di un metro. Facile pensare che i tavoli siano pochi. Ma non deve essere fonte di ‘preoccupazione’ (“ci sentono tutti”) per i due che dopo mesi di chat hanno deciso di incontrarsi. Il silenzio, niente è più afrodisiaco. Tenetene conto. E poi ci sono le strade della città. Tutte da camminare. Non c’è da essere troppo ottimisti e sperare che passi una vecchia auto e vi trasporti un’epoca diversa come accade a Owen Wilson in Midnight in Paris. Ma “riprendersi la città” sarà cosa di valore, entrare in gelateria e ordinare due coni, poi sedersi all’aperto e bere un bicchiere di vino. Pochi tavoli, abbiamo detto. E c’è il lato positivo. Certo, vanno riempiti, questi tavoli. E questi posti nelle sale. E queste gelaterie. E questi concerti all’aperto.

Che sia per il primo appuntamento o per il milionesimo. Con un amico, più amici, la mamma, lo zio. Con il massimo rispetto delle regole ma la voglia di vedere che tutto “torna a girare” e che possiamo dare il nostro contributo per far ripartire la nostra economia. Senza la “sindrome della capanna”, o come si chiama. Ricominciare non è cosa semplice, per molte persone. Per questo l’istituzione di un numero verde per il sostegno psicologico a livello nazionale e di molti numeri anche regionali. In un certo senso, è come scrivere un libro. “In ogni istante, durante la scrittura, l’autore si trova davanti almeno sette scelte diverse in termini di parole, espressioni, dettagli. Se il processo è fluido si fa la scelta giusta. Se si inceppa, si perde il controllo. E si diventa come velocisti che vogliono correre una maratona. Arriva il blocco. Non sono le parole che vengono a mancare ma la capacità di scegliere quelle corrette. Sembrano tutte giuste e al tempo stesso tutte sbagliate“. Proviamo a tornare a scegliere le parole giuste con spontaneità, e a correre la maratona.