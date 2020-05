La sfiducia al ministro Alfonso Bonafede? Chi la vota, vota anche quella contro il governo. A 24 ore dalla discussione della mozione presentata da Emma Bonino al Senato, e sostenuta dal centrodestra, il capo politico a interim del Movimento 5 stelle spiega ai renziani quale è la posta in gioco. “Sono convinto che la maggioranza voterà compatta. Il ministro della Giustizia è il capodelegazione di M5S al governo ed è un ministro importante, se qualcuno nella maggioranza vota la sfiducia ovviamente è una sfiducia al governo, questo è evidente a tutti, ma sono convinto che non ci saranno sorprese”, dice Vito Crimi a Skytg24.

Nelle ultime ore, infatti, Italia viva è scesa sul piede di guerra. La richiesta del piccolo partito di Matteo Renzi è sempre la stessa: contare di più all’interno della maggioranza. In alternativa minaccia di votare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della giustizia. Una mozione che però non avrebbe i numeri e per questo motivo Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia l’hanno sostenuta senza troppa convinzione. Da mesi, però, l’opposizione ha un nuovo alleato che serve assist da una posizione privilegiata: la maggioranza di governo. “Mercoledì si vota la mozione di sfiducia a Bonafede. Per il nostro gruppo interverrò io in aula. I numeri sono ballerini e Italia Viva potrebbe essere decisiva. Voi che idea vi siete fatti? Vi leggo con grande attenzione, come sempre”, ha detto ieri Renzi nella sua enews. Tre frasi e due concetti chiave: i numeri a Palazzo Madama sono ballerini e dunque Italia viva che è decisiva.

Un messaggio rilanciato oggi da Teresa Bellanova. “Noi ascolteremo Bonafede, abbiamo posizioni diverse e il giustizialismo non è la nostra cultura politica. In queste ore il gruppo si sta confrontando; domani ascolteremo il ministro e valuteremo sulla base degli impegni che assumerà”, dice la ministra renziana per le Politiche Agricole, in collegamento con Agorà su Rai3. “Mi sono imposta di dare un contributo affinché il governo risolva i problemi – aggiunge Bellanova – All’interno del nostro gruppo abbiamo posizioni diverse. Ci sono molte spinte a sostenere mozioni a partire da quella della Bonino. In queste ore ci si sta confrontando. Domani ascolteremo il ministro Bonafede e valuteremo”.

Nicola Zingaretti, invece, ostenta sicurezza ed esclude uno sgambetto degli ex compagni di partito: “Siamo pronti a discutere tutto anche quello che non va nella giustizia per cambiarlo. Ma la mozione di sfiducia è un’altra cosa: è un’azione legittima delle opposizioni ma totalmente strumentale e in quanto tale va respinta”, dice il segretario del Pd.

Insomma la mozione per Bonafede rischia di trasformarsi nell’ennesima mina per il governo. Emma Bonino difende il suo documento: “Nonostante non sia brava nei giochi di Palazzo, non sono una marziana e quindi capisco cosa bolle in pentola ma non mi interessa chi giocherà e chi no. Ritengo piuttosto che il punto sia che il ministro Bonafede non è all’altezza di una giustizia giusta per tutti e che la sua gestione della giustizia già malata rischi di portarci alla giustizia comatosa”.