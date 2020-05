Il faccia a faccia tra il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, e i governatori delle 20 Regioni è un passaggio cruciale in vista della Fase 2b che si inizia la prossima settimana, in attesa dei dati epidemiologici in arrivo dai territori: si punta a evitare disomogeneità. Pressing sugli spostamenti tra le regioni. Patuanelli: "Imprese che rispettano i protocolli non risponderanno di eventuali contagi"

Governo e presidenti di Regione sono riuniti con l’obiettivo di smussare le linee guida per la ‘grande riapertura’ di lunedì 18, evitando così una babele di ordinanza disomogenee che creerebbero disparità e tradirebbero – a sentire gli annunci – le indicazioni sul distanziamento sociale fornite dall’Inail. Non solo: sul tavolo c’è anche il tema della riapertura dei confini regionali. Il governo è inflessibile, vuole concedere la mobilità solo dal 3 giugno e prospetta la possibilità di restrizioni in base al quadro epidemiologico.

Ed è pronto ad approvare il decreto quadro, che disciplina anche la mobilità, nel Consiglio dei ministri in programma subito dopo il faccia a faccia al quale partecipano il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Così l’incontro diventa un passaggio cruciale in vista della Fase 2b che si inizia la prossima settimana, in attesa dei dati epidemiologici in arrivo dai territori, alcuni dei quali in ritardo sul monitoraggio, e del Dpcm che entro il week end dovrà disciplinare chi, dove e soprattutto come rialzerà le saracinesche.

La palla sta per passare nelle mani dei presidenti delle Regioni, che annunciano già passi più spinti nei territori dove la curva del contagio sembra piegarsi in maniera rapida. Luca Zaia è il più ‘aperturista’ di tutti, il Friuli Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga segue a ruota, così come la Liguria di Giovanni Toti. Ma a spingere sono anche Regioni non amministrate dal centrodestra. Stefano Bonaccini corre, Michele Emiliano non va meno veloce. Attilio Fontana, alle prese con dati poco rassicuranti in Lombardia, resta invece nel guado. Idem Alberto Cirio con il suo Piemonte.

Negozi, parrucchieri, estetisti, ristoranti, bar in alcuni casi anche spiagge e asili nido: c’è chi è pronto a riaprire tutto da lunedì. E soprattutto – ecco il nodo principale – a superare le linee guida dettate dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità sulle distanze da rispettare. “Perché in fabbrica basta un metro, altrove ne servono due e lungo il litorale addirittura le persone devono mantenere 5 metri di distanza?”, è la domanda più frequente tra i governatori preoccupati per lo scenario che si prefigura non tanto da lunedì, quanto nei mesi estivi alle porte, e pressati dalle richieste delle associazioni di categoria dei commercianti, preoccupati anche dal capitolo sulle responsabilità in caso di contagio nelle proprie attività.

“Le imprese che rispettano il protocollo e consentono ai lavoratori di lavorare in sicurezza non possono rispondere di contagi che non possono essere dimostrati come avvenuti all’interno dell’azienda, credo che questo sia un principio sacrosanto”, ha assicurato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. “È giusto che l’impresa metta in sicurezza i propri dipendenti – ha aggiunto il titolare del Mise – ma è il massimo che gli imprenditori possono fare. Il governo e il Parlamento si dovranno occupare di questo tema”.

Ecco quindi che l’incontro con il premier e il ministro Boccia diventa centrale per una mediazione in vista della vera riapertura in attesa che cadano anche le restrizioni riguardanti la mobilità tra regioni, ultimo residuato del lockdown. Il governo tiene il punto: se ne parlerà il 3 giugno e potranno essere imposte limitazioni “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, si legge nella bozza.

Ma anche su questo alcuni territori sono pronti ad aggirare Roma con accordi bilaterali: il Veneto, per esempio, è pronto a dare il via libera in accordo con Friuli Venezia Giulia e Trentino al passaggio tra le province di confine già da lunedì. “Si potranno visitare i congiunti, vista l’esigenza manifestata da numerosi cittadini”, hanno annunciato Zaia e Fedriga in una lettera. Il pressing per far cadere la limitazione sulla mobilità già da lunedì arriva anche da altri governatori.

Non a caso, in mattinata, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha parlato di “alcuni protagonismi di troppo da parte di alcuni presidenti di Regione”. Intervendo ad Agorà su Rai3, il pentastellato ha aggiunto: “Devono mettersi in testa che occorre lavorare, cercare di dare i dati scientifici al Comitato tecnico scientifico in modo da poter verificare giorno dopo giorno lo stato dell’epidemia nel nostro Paese”.