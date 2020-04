“Il prossimo decreto legge conterrà ulteriori sostegno a lavoratori e imprese rafforzando e prolungando le misure già contenute nel Cura Italia”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell’informativa alla Camera. Per le imprese nel decreto di aprile, ha specificato, ci saranno “complessivamente” circa 15 miliardi. Tra i provvedimenti allo studio, ha aggiunto, “anche un sistema di finanziamento a fondo perduto per le piccole imprese che potrà essere legato a perdite fatturato” e per le piccole e medie imprese “strumenti per assorbire le perdite, anche con intervento pubblico”. Il premier ha poi replicate alle accuse rivolte dall’opposizione di non aver coinvolto il Parlamento nelle decisioni. “Il governo – ha detto- ha sempre compreso la gravità del momento e per questo non ha mai agito per via estemporanea, improvvisata e solitaria”

