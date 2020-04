Dai dati del Viminale emerge che, sul totale delle persone sanzionate, 71 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 39 per violazione della quarantena. Per 59 esercizi commerciali sono scattati i provvedimenti di chiusura

Era una date delle date cerchiate in rosso dalle forze dell’ordine: dopo Pasqua e pasquetta, controlli rafforzati anche per il weekend del 25 aprile per evitare che, complici le belle giornate primaverili, le persone non rispettassero i divieti imposti dai decreti per l’emergenza sanitaria. In totale, sono stati 317mila i controlli effettuati dalla Polizia durante la festa della Liberazione, con 9500 sanzioni.

Dai dati del Viminale emerge che i controlli sono stati effettuati su 242.145 persone e su 74.955 esercizi e attività commerciali. Sul totale delle persone controllate, 9.240 sono state sanzionati mentre 71 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 39 per violazione della quarantena. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le sanzioni sono state 295 e 59 i provvedimenti di chiusura. Dall’11 marzo a ieri, dice ancora il Viminale, sono state controllate complessivamente oltre 10 milioni e 340mila persone e poco più di 4 milioni di esercizi e attività commerciali.