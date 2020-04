“L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte partecipando in videoconferenza alla presentazione di un’iniziativa Onu-Oms, per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. “Siamo fieri di far parte di questa alleanza e vorrei dedicare il progetto a chi ha perso la vita e ai nostri eroi, dottori e medici. Il loro sforzo non sarà vano ma serve un vaccino o non vinceremo questa battaglia”