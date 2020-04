Continuano a calare per il terzo giorno di fila le persone attualmente positive al Covid-19 e si registra un nuovo record di guariti. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano, il numero totale dei malati è sceso, anche se solo di dieci unità, ed è adesso a 107.699: in terapia intensiva si trovano oggi 2.384 persone (-87), mentre sono ricoverate con sintomi 23.805 persone (-329). In isolamento domiciliare rimangono invece 81.510 persone (+406). Anche oggi si contano 437 vittime: in totale sono 25.085.

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia in Italia sale così a 187.327, 3.370 in più nelle ultime 24 ore, con il trend nazionale che si attesta all’1,83%. Rimane alto, però, il numero dei guariti: sono 2.943 in un solo giorno, per un totale di 54.543.

La Protezione civile fa anche sapere che il numero di tamponi complessivi eseguiti in Italia è di 1.513.251, 63.101 in più di ieri. Oltre 709 mila di questi sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

La Lombardia di nuovo sopra i 1000 contagi – In Lombardia sono stati 1.161 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore, facendo così registrare un trend dell’1,7%. Sale così a 69.092 il numero totale dei contagiati da inizio pandemia. In un giorno si sono decedute altre 161 persone, portando a 12.740 il complessivo dei morti per coronavirus dal 21 febbraio. In calo invece il dato dei ricoverati, che in terapia intensiva sono 817 (-34) e negli altri reparti Covid 9.692 (-113).

Per quanto riguarda le province, il dato peggiore lo registra Milano, con 480 nuovi casi che portano il totale a 17mila, con un trend del 2,9%, ben al di sopra di quello regionale. Di questi nuovi positivi, 161 sono stati registrati a Milano città, per un totale di 7.166 e un trend del 2,31%.

Cento contagi in più anche a Brescia (12.178), 60 a Bergamo (10.848), 89 a Como (2.681), 51 a Varese (2.302), 42 a Monza (4.253), 36 a Lodi (2.787), 93 a Pavia (3.798), 46 a Sondrio (1.012), 16 a Lecco (2.109), 44 a Mantova (2.977) e 65 a Cremona (5.706).

Le altre Regioni: i contagi

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 34.242 i malati in Lombardia (+264 rispetto a ieri), 13.084 in Emilia-Romagna (-160), 15.122 in Piemonte (+311), 9.991 in Veneto (-86), 6.167 in Toscana (-455), 3.476 in Liguria (+13), 3.230 nelle Marche (+12), 4.463 nel Lazio (+61), 2.998 in Campania (+52), 1.874 nella Provincia di Trento (-35), 2.874 in Puglia (+62), 1.308 in Friuli Venezia-Giulia (-14), 2.287 in Sicilia (+28), 2.108 in Abruzzo (+41), 1.512 nella provincia di Bolzano (-24), 371 in Umbria (-36), 833 in Sardegna (-4), 821 in Calabria (+2), 501 in Valle d’Aosta (-21), 232 in Basilicata (-13), 205 in Molise (-8).

Le altre Regioni: le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano 12.740 in Lombardia (+161), 3.204 in Emilia-Romagna (+57), 2.559 in Piemonte (+74), 1.181 in Veneto (+27), 705 in Toscana (+19), 1.022 in Liguria (+32), 845 nelle Marche (+11), 370 nel Lazio (+7), 327 in Campania (+10), 381 nella provincia di Trento (+5), 362 in Puglia (+11), 246 in Friuli Venezia Giulia (+5), 208 in Sicilia (+2), 276 in Abruzzo (+5), 256 nella provincia di Bolzano (+5), 61 in Umbria (+1), 96 in Sardegna (+3), 76 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+1), 24 in Basilicata (+0), 19 in Molise (+1).