Mercati sotto choc davanti al fenomeno senza precedenti del petrolio “sottozero”. Anche se i prezzi negativi hanno riguardato solo i contratti future con consegna a maggio e martedì mattina le quotazioni sono tornate in positivo, pur se a meno di 2 dollari al barile. Le Borse europee hanno aperto tutte in rosso, in scia alle asiatiche, e a Piazza Affari il listino principale cede l’1,41% zavorrato proprio dai titoli legati all’andamento del greggio: crollano Eni, Saipem e Tenaris.

In più gli investitori guardano al prossimo Consiglio europeo del 23 aprile che dovrebbe vedere sul tavolo la proposta spagnola di un fondo con debito perpetuo da almeno 1.000 miliardi di euro che potrebbe essere ben visto dalla Germania in quanto sgombrerebbe il campo dall’utilizzo degli eurobond. Il nervosismo in vista del vertice dei leader si fa sentire sui rendimenti dei titoli di Stato dei Paesi del “Sud”, a partire dall’Italia: il tasso sui Btp è di nuovo sopra l’1,96% e il differenziale (spread) rispetto ai Bund tedeschi si è allargato a 246 punti dai 239 della chiusura di lunedì. Oggi è attesa per oggi l’emissione via sindacato del nuovo Btp benchmark a 5 anni.

Il crollo del petrolio causato dagli stoccaggi pieni – Quello che è accaduto ieri sul mercato dei future può essere considerato l’opposto dello “short squeeze“, che si verifica quando i trader temono di non riuscire a trovare più il bene fisico sottostante la commodity a cui i future si riferiscono e, di conseguenza, ricoprono le proprie posizioni innescando una corsa al rialzo dei prezzi. Ieri al contrario hanno temuto di non farcela a uscire dal contratto Wti a causa della difficoltà di trovare un sito dove stoccare il petrolio fisico. Cosa succede se i depositi sono tutti pieni? Nel caso del contratto Wti, il riferimento da fare è all’hub di consegna di Cushing, nello stato americano dell’Oklahoma. E’ questa la destinazione per lo stoccaggio del petrolio sottostante i future scambiati a New York.

Ma, stando ai dati di Rystad Energy, lo spazio rimasto a disposizione può contenere solo 21 milioni di barili di petrolio, praticamente meno di due giorni della produzione americana di crude. La capacità di Cushing, pari a 80 milioni di barili di petrolio, è insomma al limite, tanto che diversi esperti ritengono che i depositi, già stracolmi di petrolio, avranno esaurito la capacità di stoccaggio già a maggio (a febbraio la quantità depositata non arrivava al 50% della capacità). Tutta colpa del coronavirus e del lockdown che ne è seguito. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha già avvertito nel suo report mensile che la domanda di petrolio del mese di aprile potrebbe essere inferiore a quella dello stesso periodo del 2019 di ben 29 milioni di barili, al minimo dal 1995.