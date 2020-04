In un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio chiede pazienza e fiducia annunciando un programma "articolato". Per quanto riguarda la fase 2: "Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio"

Il mondo delle imprese e non solo che chiedono di iniziare la fase 2, un passo che però il governo – con il dato degli attualmente positivi per la prima volta in calo da ieri – non farà in anticipo rispetto alla tabella di marcia stabilita dagli scienziati. Nonostante le polemiche, nonostante le fughe in avanti e con l’Europa che chiede scusa ma ancora non mostra quella solidarietà da tanti invocata.

Fase 2 a partire dal 4 maggio – In un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiede pazienza e fiducia: “Molti cittadini sono stanchi e vorrebbero un significativo allentamento delle misure” anti contagio “o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina”. Il premier promette anche che “prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma” per la fase 2 del Coronavirus. “Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”. Ma, come traspare dalle sue parole, non sarà un’apertura generalizzata. Anzi.

“Decisioni nell’esclusivo interesse del Paese” – In altri Paesi, con situazioni epidemiologiche diverse, sono state decise graduali riaperture dalle scuole ai negozi e avviata una campagna di test sierologici e la sperimentazione di app. In Italia, avvisa Conte, il governo prenderà decisioni sulla fase 2 “nell’esclusivo interesse di tutto il Paese” e, assicura, “non permetterò mai che si creino divisioni”. Una frase che sembra allontanare una delle ipotesi circolate negli scorsi giorni, ovvero la divisione dell’Italia in tre macroaree, basate sulla diffusione del contagio, con aperture differenziate. “Dobbiamo marciare uniti e mantenere alto lo spirito di comunità. È questa la nostra forza”, aggiunge Conte riferendosi alle polemiche tra Regioni e tra Regioni e governo su misure e decisioni.

Conte ha anche ricordato che la responsabilità di tutto è in capo all’esecutivo, quasi a frenare le fughe in avanti di diverse Regioni, soprattutto del Nord, sulle riaperture: “Nei prossimi giorni analizzeremo a fondo questo piano di riapertura e ne approfondiremo tutti i dettagli. Alla fine, ci assumeremo la responsabilità delle decisioni, che spettano al Governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione.”.

“Facile dire riapriamo tutto” – Il premier invoca pazienza ed elenca le figure messe in campo – da Borrelli a Brusaferro passando per Colao e Arcuri – per arginare prima la pandemia e poi pensare a tornare in pista come Paese in tutti i settori: “È fin troppo facile dire ‘apriamo tutto’. Ma i buoni propositi vanno tradotti nella realtà, nella realtà del nostro Paese, tenendo conto di tutte le nostre potenzialità, ma anche dei limiti attuali che ben conosciamo. Abbiamo gruppi di esperti che stanno lavorando al nostro fianco giorno e notte. Conte ribadisce il concetto della preminenza della salute pubblica su tutto il resto non dimenticando il sistema produttivo: “Continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo”. In questa fase, sottolinea però, “non possiamo permetterci di agire affidandoci all’improvvisazione. Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza. Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni. L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato”.

“Impronta nazionale con peculiarità territoriali” – Conte ricorda quanti e quali debbano essere le valutazioni da fare. A partire da quelle pratiche: “Non possiamo limitarci a pretendere, da parte della singola impresa, il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro che pure abbiamo predisposto per questa epidemia. Dobbiamo valutare anche i flussi dei lavoratori che la riapertura di questa impresa genera. Le percentuali di chi usa i mezzi pubblici, i mezzi privati, in quali orari, con quale densità”, spiega ricordando che andrà trovato il modo per garantire all’interno dei mezzi di trasporto la distanza sociale, evitare che si creino sovraffollamenti, nelle “ore di punta” e studia un piano che favorisca il ricorso a “modalità di trasporto alternative e decongestionanti”. Il programma della fase 2, continua Conte, “deve avere un’impronta nazionale”, perché deve riorganizzare il lavoro, ripensare le modalità di trasporto e dare nuove regole per le attività commerciali: “Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali”. Perché il trasporto “in Basilicata non è lo stesso che in Lombardia. Come pure la recettività degli ospedali cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati”.