Nessun nuovo contagio e zero decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore a Napoli: lo riporta il resoconto giornaliero del Comune, aggiornato alle ore 11 di lunedì 20 aprile. Resta invariato, quindi, il numero dei casi positivi di coronavirus complessivamente registrati nel capoluogo campano dall’inizio dell’emergenza: 833. Come quello delle vittime, 52: è il quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi. Anche il sindaco Luigi de Magistris ha condiviso la notizia con una storia sul suo profilo Instagram. In tutta la Campania sono 4074 le persone risultate positive al covid, 45 in più rispetto alla giornata di ieri.

Positivo anche il numero dei guariti, salito a 142: undici persone in più rispetto a ieri con doppio test negativo e 42 i guariti clinicamente. I ricoverati in ospedale sono 153, di cui 12 in terapia intensiva (una persona in meno rispetto a ieri) e 486 le persone che si trovano in isolamento domiciliare.