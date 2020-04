Nel mondo le vittime sono oltre 154mila e 2,2 milioni i contagi. In Africa i ventilatori funzionanti sono meno di duemila negli ospedali pubblici di 41 Paesi su 55, rispetto ai 17mila dell'Europa. La Francia ha superato i 18mila decessi, il Regno Unito i 15mila. In Germania aumentano i contagi

L’epidemia continua a registrare numeri in crescita di vittime e contagiati, ma l’Iran ha deciso lo stop al lockdown. Nel mondo intanto le vittime salgono a 154mila con più di 3,55 milioni di casi. Il Paese più colpito sono gli Usa (37mila morti e 700mila casi), seguiti da Italia (22.700 decessi e 170 mila contagi) e Spagna (20mila morti e 190mila contagi). La Francia ha superato i 18mila decessi, il Regno Unito i 15mila.

L’Africa registra più di mille i morti per Covid-19, mentre i casi di contagio sono oltre 20mila. Ma i decessi potrebbero arrivare a 300mila. Guardando invece alla Cina, 500 malati a Wuhan sono stati guariti col plasma dei guariti.

I numeri nel mondo – I casi, riferisce la Johns Hopkins University, hanno superato la soglia dei 2,25 milioni. 154.694 morti a livello globale. Per la precisione, i contagi sono ora nel complesso 2.259.317, di cui 706.779 (oltre il 31%) solo negli Stati Uniti, dove sono state testate oltre 3 milioni e mezzo di persone.

Spagna – Cala il numero dei morti giornalieri: il ministero della Sanità ha riferito che sono stati 565, in calo rispetto a venerdì quando erano stati 585. Il totale delle persone morte per Covid-19 arriva quindi a 20.043, mentre le contagiate sono 191.726 e quelle guarite 74.662. La Generalitat – l’amministrazione locale in Catalogna – sta lavorando ad un piano per consentire ai bambini di uscire dal domicilio nel giro di 8-10 giorni, se “continua l’evoluzione positiva dei casi” di coronavirus. Ieri la sindaca di Barcellona, Ada Colau, aveva lanciato un appello per “liberare i bambini”, ovvero allentando le restrizioni di movimento in vigore in Spagna anche per i minori.

Regno Unito – 888 morti in più: il numero totale dei decessi è di 15.464. I positivi sono 114.217, con un aumento di 5.526 rispetto al giorno precedente. I dati pubblicati quotidianamente dalle autorità sanitarie del Regno Unito comprendono solo i decessi in ospedale di pazienti che risultano positivi al test, un metodo criticato per non tenere conto dei decessi nelle case di riposo e mitigare così il reale impatto della pandemia. L’Ufficio delle statistiche nazionali (ONS), che conta i decessi in modo più ampio, ma con un ritardo di dieci giorni, ha calcolato 217 decessi correlati alla malattia a partire dal 3 aprile nelle case di riposo in Inghilterra e nel Galles, secondo il suo ultimo rapporto settimanale. Ma dopo aver raccolto i propri dati, Care England, che rappresenta le case di riposo indipendenti, stima che il numero effettivo di decessi sia molto più elevato e potrebbe raggiungere i 7.500.

Germania – I casi sono aumentati nelle ultime 24 ore per il quinto giorno consecutivo: è quanto emerge dal nuovo bollettino del Robert Koch Institute. I dati parlano di 3.609 nuovi contagi, che portano il totale ad oltre 140mila. Allo stesso tempo sono stati registrati altri 242 decessi a quota 4.110. I nuovi conteggi giungono all’indomani delle dichiarazioni del ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, secondo il quale la pandemia di coronavirus è adesso sotto controllo nel Paese.

Svizzera – 27.404 casi e 1.111 morti, 52 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi si conferma stabile: ieri l’incremento era stato di 346 contagi, di 315 tra mercoledì e giovedì. Dei 216.400 test effettuati finora, circa il 15% è risultato positivo. L’incidenza della malattia (casi per 100mila abitanti) a livello nazionale si situa a 319. In Ticino – in base ai dati forniti stamani dalle autorità cantonali – i decessi sono 277, sette in più di ieri, mentre i nuovi casi sono 17 per un totale di 2.994. Qui l’incidenza ha raggiunto il dato di 841.7. Il cantone è superato da Ginevra (944.2) e seguito da Vaud (633.6) e Basilea Città (544.8). L’incidenza nei Grigioni è di 376 casi per 100.000 abitanti.

Cina – Oltre 500 contagiati sono stati curati a Wuhan con plasma raccolto dai pazienti guariti. Secondo Wang Lan, responsabile del Wuhan Blood Center, il centro ha finora raccolto quasi 380mila millilitri di plasma da 1.101 persone guarite dal coronavirus per assistere i pazienti ancora in cura. Le sacche di plasma, ha spiegato Wang, sono state inviate a 13 ospedali designati per accogliere i pazienti positivi. Nell’intera provincia le autorità sanitarie hanno raccolto il plasma di 1.627 persone guarite per curare oltre 600 pazienti. Il plasma elaborato da quello raccolto dai pazienti guariti contiene un gran numero di anticorpi protettivi contro il nuovo coronavirus.

Iran – 5.031 morti, con un aumento di 73 vittime nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, sono stati registrati 1.374 nuovi casi, per un totale di 80.868 casi. Le persone guarite sono 55.987 mentre 3.513 pazienti versano in condizioni critiche. Nonostante l’emergenza sia tutt’altro che risolta, a Teheran lavoratori pubblici e privati tornano al lavoro, così come nel resto del Paese, dove ristoranti, scuole e palestre restano chiusi, ma si può tornare a viaggiare. Una fine delle restrizioni che per il presidente Rohani è il punto di equilibrio tra la salute pubblica e la salvaguardia dell’economia, già duramente provata dalle sanzioni.

Africa – Sono quasi 20.000 i casi di Covid-19 in Africa, dove si contano più di mille morti con coronavirus. Parlano infatti di 19.895 casi in 52 Paesi dell’Unione Africana e 1.016 decessi i dati aggiornati del Centro di controllo delle malattie dell’Unione Africana (Cdc Africa). Le persone guarite sono 4.642. L’Egitto, con 2.844 casi e 205 morti, è il Paese con il maggior numero di contagi, seguito dal Sudafrica, con 2.783 casi e 50 morti. L’Algeria resta lo Stato in cui si contano più vittime: sono 364 i decessi confermati e 2.418 i casi. In Marocco sono 2.564 i casi di coronavirus e 135 le persone decedute a causa della pandemia.