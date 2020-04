“Il no al Mes è definitivo, l’Italia non dovrà mai attivarlo”. Meno di 24 ore dopo la richiesta di tempo da parte di Giuseppe Conte, il ministro M5s dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha ribadito la posizione dei 5 stelle sulla possibilità che l’Italia ricorra al fondo salva-Stati per superare la crisi economica. Intervistato da Agorà su Rai3, ha prima detto di “non voler alimentare un dibattito surreale”, proprio come chiesto dal premier, poi ha ripetuto che per il suo partito lo strada rimane impraticabile. “Al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio Europeo”. Perché “se lì si decide di rompere il Mes come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, allora vuol dire che abbiamo rotto il Mes. Questo è un ragionamento diverso”.

Si tratta però, come detto da Conte nelle scorse ore, di una discussione prematura perché non parte da un documento finale, ma rimane astratta. “Con i se e con i ma non si prendono decisioni”, ha continuato Patuanelli. “Io come ministro ed esponente del M5s” ho il compito “di non alimentare un dibattito surreale su qualcosa che non esiste”. Nel merito per i 5 stelle la posizione non è mai cambiata: “Il Mes è un trattato che prevede delle condizionalità e questo è un dato di fatto quello che succederà in Consiglio europeo non lo sappiamo e quindi bisogna capire cosa esce. Abbiamo sempre considerato un pericolo il Mes, quindi quelle condizionalità non possono essere attivate. Al momento non c’è nessun documento che dimostri che ci sia qualcosa di diverso da questo”.

In realtà però, quella tregua al dibattito chiesta da Conte a fatica sarà rispettata. Tanto che, in contemporanea a Patuanelli, su La7 ha parlato il ministro dem agli Affari regionali Francesco Boccia. “Sono il primo a pretendere che non ci siano condizioni, ma questa discussione facciamola dopo, in Parlamento”, ha dichiarato. “Questo ‘no’ a prescindere, a risorse che andrebbero ai nostri ospedali e sulla nostra organizzazione sanitaria, io penso che non abbia alcun senso”. Quindi Boccia ha confermato la spinta Pd a prendere in considerazione l’ipotesi del ricorso al fondo salva-Stati nel caso in cui non ci fossero condizionalità: “Il Mes con condizionalità così come lo conosciamo dalla crisi finanziaria in poi è un’altra cosa rispetto alla discussione che si sta facendo oggi”, ha detto. “La discussione che si sta facendo oggi è se da quel fondo senza alcuna condizione si debbano ottenere risorse per finanziare la sanità nei Paesi più feriti, a partire dall’Italia e in tutta Europa”.

Sul fronte opposto, il capogruppo M5s alla Camera Davide Crippa, intervistato da Avvenire, ha prima detto che i 5 stelle sosterranno “Conte in tutti gli scenari che si dovessero creare”. Ma ha anche avvertito gli alleati di governo: “Se il Pd”, ha detto, “vuole aprire una crisi di governo sul Mes in piena emergenza sanitaria dovrà assumersene la responsabilità davanti agli italiani, ma non credo si arriverà a questo. Zingaretti chieda un incontro al presidente del Consiglio ed espliciti una volta per tutte la posizione sul Mes. Serve responsabilità da parte di tutti”. E ancora: “Sarebbe una follia. Non voglio pensare che l’obiettivo sia quello di dare una spallata a Conte dal Pd servono chiarezza, trasparenza e responsabilità. Devono dire se sostengono Conte al 100% oppure no”.