Nel mondo sono oltre 2 milioni i casi di contagio accertati e la metà si trova in Europa. Intanto in Cina "sono cessate le attività" dell’ospedale da campo allestito in dieci giorni nella città di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato i due milioni. Solo negli Stati Uniti sono più di 609 mila, con 26mila morti, 2375 nelle ultime ventiquattr’ore. Alla luce di questi dati, il presidente Donald Trump ha annunciato che sospenderà i fondi all’Organizzazione mondiale della Sanità, accusandola di aver “portato avanti la disinformazione della Cina riguardo al coronavirus” di aver “sottovalutato la portata dell’epidemia”. Una decisione condivisa anche dal segretario di Stato, Mike Pompeo. La mossa del presidente americano era attesa, e la sospensione sarà valida per un periodo tra i 60 ed i 90 giorni ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti se fisseranno condizioni per la ripresa dei versamenti all’organizzazione internazionale concentrata nella lotta alla pandemia.

Le reazioni internazionali – All’annuncio del presidente Usa ha fatto subito seguito la replica del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha fatto sapere che “non è questo il momento di smettere di sostenere l’Oms, organo assolutamente fondamentale” per lo sforzo globale di combattere il Covid-19. Guterres ha affermato che è possibile che enti diversi leggano i fatti in modo diverso, ma che il momento opportuno per una revisione sarà “una volta che abbiamo finalmente voltato pagina su questa pandemia. Ma ora non è quel momento”, ha aggiunto, sottolineando che non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni dell’Oms o di qualsiasi altro gruppo umanitario che sta lavorando per combattere il virus. Contro la decisione di Trump si è scagliata anche Mosca, che l’ha definita un segno dell’approccio egoistico di Washington nella lotta contro il coronavirus: “Consideriamo molto allarmante la dichiarazione di Washington di ieri sulla sospensione dei finanziamenti all’Oms”, ha detto. “Questo è il segno di un approccio egoista delle autorità statunitensi a ciò che sta accadendo nel mondo nel pieno della pandemia”, ha dichiarato alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov. Dalla Cina è arrivato invece un monito “ad adempiere ai doveri” verso l’Organizzazione mondiale della sanità: “Gli Usa mineranno la capacità d’azione dell’Oms e la cooperazione globale nella lotta al Covid-19. Tutti i Paesi, inclusi gli Usa, ne saranno di conseguenza colpiti”, ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Critiche alla decisione di Trump sono arrivate anche dalla Germania: “Accusarsi reciprocamente non aiuta“, ha scritto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, su Twitter. “Uno dei migliori investimenti contro la pandemia è rafforzare le Nazioni unite, e in particolare l’Organizzazione mondiale della Sanità, che è sottofinanziata: ad esempio per lo sviluppo e la distribuzione di test e vaccini”, ha spiegato Maas sottolineando che “c’è bisogno di una forte collaborazione internazionale“. E anche Bill Gates ha lanciato l’allarme: “Lo stop dei finanziamenti durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso come sembra. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione del Covid-19 e se tale lavoro verrà interrotto nessun’altra organizzazione potrà sostituirli. Il mondo ha bisogno dell’Oms ora più che mai”, ha scritto il fondatore di Microsoft su Twitter.

Le motivazioni di Trump – “Non siamo stati trattati in modo giusto“, ha detto ancora, nella conferenza stampa alla Casa Bianca la notte scorsa, Trump che addossa all’Oms la responsabilità di aver sottostimato la portata del coronavirus all’inizio inducendo quindi la sua iniziale sottovalutazione del pericolo per gli Stati Uniti che è diventato il Paese con il maggior numero di contagi e vittime. Lo stato più colpito è quello di New York, con 10.834 decessi, secondo quanto ha reso noto ieri il governatore Andrew Cuomo. “Si sarebbe potuto contenere l’epidemia all’origine come molte poche vittime – ha detto ancora Trump puntando il dito contro l’Oms – questo avrebbe salvato migliaia di vite ed evitato danni economici in tutto il mondo. Il mondo ha scelto di affidarsi all’Oms per informazioni accurate, tempestive ed indipendenti per fare importanti raccomandazioni e prendere decisioni sulla salute pubblica – ha detto ancora il presidente Usa – se non ci possiamo fidare del fatto che questo è quello che otteniamo dall’Oms, il nostra Paese dovrà essere costretto a trovare altri modi di lavorare con le altre nazioni per questi obiettivi”. I repubblicani al Congresso ora chiederanno all’Oms i documenti delle sue relazioni con Pechino per avviare un’inchiesta. L’obiettivo principale è l’attuale leadership dell’organizzazione internazionale e ieri Trump si è fermato un attimo prima di chiedere le dimissioni del direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che sono state chieste da molti esponenti repubblicani suoi alleati. Gli Stati Uniti sono il principale finanziatore dell’organismo dell’Onu che ha sede a Ginevra, sia attraverso i versamenti obbligatori che con più consistenti contribuiti volontari per finanziare progetti specifici o risposte a crisi sanitarie. Dal dipartimento di Stato fanno sapere che gli Usa attualmente sono impegnati a versare 893 milioni di dollari in un periodo di due anni. In realtà, anche prima della polemica per il coronavirus, l’amministrazione Trump aveva in passato tentato di tagliare i fondi all’Oms, ma il Congresso ha sempre ignorato la richiesta mantenendo da anni sui 400 milioni di dollari, o di più, i fondi stanziati per l’organismo sanitario.

I dati nel mondo – I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei due milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato del sito worldometers (Dadax), che partecipa al Progetto Real Time Statistics gestito da un team di ricercatori e sviluppatori internazionale. Nel complesso, i casi sono ora a quota 2.000.743, mentre il numero dei decessi è salito a 126.776 e quello delle persone guarite a 484.781. La Russia supera i 24mila contagi con il record di casi in 24 ore (oltre 3380) e si attrezza per allestire altri 21mila posti letto a Mosca nei prossimi dieci giorni. Boom di contagi a Singapore: ieri 386 nuovi casi, oggi altri 334 nuovi, per un totale di 3.252, inclusi 10 decessi. Gli scenari nella città-stato sono tornati a essere critici negli ultimi giorni dopo un lungo periodo di stabilizzazione del contagio, considerato tra i più riusciti con Hong Kong e Taiwan.

I dati in Europa – In Europa sono oltre 1 milione i contagi, secondo un conteggio dell’Afp. Si tratta della metà dei casi registrati in tutto il mondo. Preoccupa la Francia, che registra il suo record negativo: 762 decessi nelle ultime 24 ore. Sale così a 15.729 il totale delle vittime, mentre i casi confermati sono arrivati a 103.573. In Spagna torna a salire il numero dei morti: 567 i decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 517 confermati ieri e le vittime in tutto sono 18.056. I casi confermati sono 172.541, 3.045 dei quali nelle ultime 24 ore. In Svezia, che finora non ha deciso nessuna misura di lockdown e dove il premier socialdemocratico Stefan Lofven l’11 aprile ha ammesso per la prima volta di “non avere fatto abbastanza”, 1.033 persone, di cui 594 uomini e 439 donne, sono morte.

Cina – “Sono cessate le attività” dell’ospedale da campo allestito in dieci giorni nella città di Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus. Gli ultimi quattro pazienti, scrive il China Daily, “sono risultati negativi ai test per il coronavirus, ma sono in condizioni gravi a causa di altre patologie e ieri sono stati trasferiti all’Ospedale Zhongnan dell’Università di Wuhan”. La chiusura dell’ospedale, inaugurato l’8 febbraio con 1.500 posti letto, è uno sviluppo importante nella lunga battaglia della città cinese focolaio del virus contro il Covid-19. Oggi nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, un’altra persona è morta a causa della pandemia di coronavirus, ma le autorità locali non hanno segnalato nuovi casi. I dati ufficiali parlano di 3.342 morti con coronavirus nel gigante asiatico.

Russia – 3.388 nuovi casi in un giorno, un nuovo preoccupante record per il Paese. I dati ufficiali riportati stamani dall’agenzia Tass parlano ormai di un totale di 24.490 casi in 84 regioni. Ieri erano stati segnalati 2.774 nuovi casi. In Russia sono 198 i morti con coronavirus, dopo che nelle ultime 24 si sono registrati altri 28 decessi, e 1.986 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione.

Gran Bretagna – Il governo britannico ha annunciato che sottoporrà al test per il Covid-19 il personale che lavora nelle case di cura e migliaia di residenti e ha fissato l’obiettivo a 100mila test al giorno entro la fine di aprile. I funzionari britannici sono stati ampiamente criticati per il dilagare dell’epidemia nelle case di cura. Le organizzazioni benefiche hanno accusato il governo di trattare gli anziani come se non contassero, e gli assistenti sociali hanno riferito che il nuovo coronavirus sta causando “devastazione” nelle case di cura di tutto il Paese. Le statistiche ufficiali hanno mostrato come ci sarebbe stato il 15% in più dei decessi per Covid-19 rispetto a quanto riportato nei conteggi giornalieri, di questi, centinaia sarebbero avvenuti proprio nelle case di cura.

Danimarca – Dopo un mese di chiusura per l’emergenza coronavirus, oggi riaprono nidi, scuole materne ed elementari. La decisione di far ritornare a scuola circa 10mila bambini è stata presa per aiutare le famiglie che in queste settimane hanno dovuto prendersi cura dei figli continuando ad andare al lavoro.

Alle scuole è stato chiesto di rispettare certe regole, compresa quella di mantenere le distanze tra i bambini. Ed alcuni istituti non riapriranno fino al prossimo lunedì per poter approntare le misure. La riapertura delle scuole è il primo passo del governo che ha agito velocemente di fronte alla pandemia chiudendo i confini il 14 marzo, dopo aver registrato i primi casi. Rimarrà in vigore fino almeno il 10 maggio la chiusura per ristoranti, caffè, bar ed altri luoghi di ritrovo.