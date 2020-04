Fai del bene è partecipi a un film con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. La regia? Di Martin Scorsese. Uno dice, impossibile. E invece no: “Ti sei mai chiesto com’è lavorare con Martin Scorsese, De Niro e me? Ecco la tua occasione. Visita il sito allinchallenge.com per partecipare e donare quello che puoi“. Parole di DiCaprio che in un video postato sui social dove lui e il collega De Niro sono collegati dalla loro case, annuncia che tra coloro che parteciperanno alla raccolta fondi, alcuni fortunati “saranno” anche nel film Killers of The Flowers Moon, il seguito di Irishman.”Lo facciamo – ha detto l’attore – per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile”. Chi dona avrà la possibilità di trascorrere tre giorni sul set insieme ai tre grandissimi del cinema mondiale e di partecipare alla premiere del film. Poi, l’invito a Matthew McConaughey, Ellen De Generes e Jamie Foxx a unirsi a questa iniziativa di beneficenza.

