Le due ex concorrenti del reality di Canale 5 si sono date appuntamento su Instagram per una diretta in cui hanno raccontato la loro esperienza nella casa più spiata d'Italia ai fan, rivelando anche alcuni retroscena inediti

La vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto, e Adriana Volpe si sono date appuntamento su Instagram per una diretta in cui hanno raccontato la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia ai fan, rivelando anche alcuni retroscena inediti. Così, tra una chiacchiera e l’altra, le due donne rivelato anche di come qualcuno (di cui non hanno voluto fare il nome) usasse il phon per coprire i propri problemi intestinali.

Adriana Volpe e Paola Di Benedetto hanno raccontato che appena costui entrava nel bagno accendeva subito il phon perché così riusciva a coprire i rumori dei suoi “problemi intestinali”. Loro, però, hanno spiegato di aver capito subito il trucco e così, ogni qual volta sentivano il suono phon oppure vedevano entrare quella persona nel bagno, sapevano a quel punto che era meglio non entrarci per un po’. Questa cosa però succedeva anche nel cuore della notte e il rumore del phon era “terribile” ma almeno aveva il pregio di coprirne altri intestinali un po’ più sgradevoli. Da parte loro, Adriana e Paola si sono definite “divine”, lasciando intendere di non aver avuto bisogno di utilizzare questa tattica al contrario invece da quanto successo a molti altri coinquilini, che – hanno rivelato – sono ricorsi a questo espediente più e più volte.