Fernanda Lessa ha dato una sua “interpretazione”, se così si può dire, al periodo di isolamento che tutto il Paese sta vivendo. La ex modella è tornata a casa da suo marito e dalle sue figlie mentre i suoi follower sono ovviamente aumentati come accade (quasi) a chiunque partecipi al Grande Fratello. La Lessa però non sembra rendersene conto (più “seguaci”, più responsabilità rispetto a quel che si comunica) e si comporta come se tutti fossero in grado di capire i suoi scherzi (?). Ecco perché, quando ieri sera la ex modella ha postato una storia dove fa finta di pugnalarsi allo stomaco con delle forbici in molti non l’hanno presa bene. All’inizio la Lessa insegna la respirazione per calmarsi poi cambia espressione e, tirate fuori un paio di forbici. mima il gesto di pugnalarsi. Che tentasse di essere ironica o che si senta una Marina Abramovic del torinese poco importa, i suoi follower non hanno gradito. Tanto che lei stessa, in una successiva instagram story scrive: “persone del mondo digitale: Fernanda cattiva influenza“, citando poi una serie di film e fiction che secondo lei sono davvero “cattiva influenza”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso