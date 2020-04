In contemporanea la polizia giudiziaria ha bussato alle porte della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e di una residenza di Settimo Milanese. Sotto inchiesta i responsabili legali delle strutture, accusati di epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo per i decessi degli anziani da inizio epidemia. Si indaga su eventuali carenze e omissioni nella gestione degli ospiti

Alla porta del Pio Albergo Trivulzio sono tornati a bussare uomini della polizia giudiziaria. Ventotto anni dopo il blitz che segnò l’inizio di Tangentopoli, la casa di cura per anziani di Milano finisce di nuovo al centro della cronaca nazionale. E questa volta si tratta di una storia molto più tragica rispetto a quella delle mazzette del “mariuolo” Mario Chiesa. È dopo l’apertura delle indagini sulle morti per coronavirus in alcune Rsa nella provincia del capoluogo lombardo, infatti, che la Guardia di finanza si è presentata nelle sedi del Trivulzio. Un blitz organizzato nei minimi dettagli quello degli uomini guidati da Maurizio Ghezzi, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano: in contemporanea, infatti, la polizia giudiziaria ha bussato alle porte della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e di una residenza di Settimo Milanese.

Dal Trivulzio gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno portato via una “ingente mole di documenti“, tra cartelle cliniche, documenti cartacei ed informatici. Sotto sequestro sono finiti anche pc e altri dispositivi informatici, anche alla ricerca di email ed altra documentazione utile. Il dg Giuseppe Calicchio, destinatario delle perquisizioni, anche a carico dello stesso ente, ha ricevuto una contestuale informazione di garanzia con la quale ha saputo ufficialmente di essere indagato epidemia colposa. Nei giorni scorsi sono finiti sotto inchiesta anche i legali rappresentanti della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e i vertici del Don Gnocchi. In quest’ultimo istituto geriatrico risultano indagati il direttore Antonio Dennis Troisi, la direttrice sanitaria Federica Tartarone e l’amministratore della coop Ampast, Papa Waly Ndiaye.

È a questo che servono i blitz del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano e della squadra di polizia giudiziaria del dipartimento ambiente, salute, sicurezza, lavoro della Procur: a capire come sono andate le cose nelle case di riposo. Solo tra il Trivulzio e il don Gnocchi si calcola siano decedute quasi 300 persone, durante l’epidemia di coronavirus. Il Pio Albergo conta il momento il maggior numero di decessi tra le varie Rsa milanesi, anche perché è la più grande (quasi 150 morti su un totale di circa 1200 persone, tra ospiti e pazienti). Oltre a Calicchio, è probabile che le indagini si allarghino anche ad altri responsabili della casa di cura, mentre il dg, già sentito nei giorni scorsi in videoconferenza dagli ispettori del Ministero della Salute, si è difeso spiegando di aver seguito regole e protocolli, anche regionali e ministeriali. Vedi Anche Coronavirus, a Milano decine di rider con le loro biciclette aspettano il treno per tornare a casa: “Le immagini parlano da sole, sono senza tutele”

Sia in questo fascicolo, che negli altri sulle Rsa milanesi, gli inquirenti, con gli investigatori del Nas dei carabinieri e della Finanza dovranno lavorare su più fronti: dalle analisi sulle centinaia di morti per sospetto Covid fino all’assenza di tamponi e di mascherine e alle presunte minacce agli infermieri che le utilizzavano. E ancora le eventuali omissioni nei referti e nelle cure fornite e la presunta commistione tra anziani e pazienti dimessi dagli ospedali e infine il ruolo dell’amministrazione regionale nella predisposizione di linee guida e piani pandemici.

Tra i punti su cui si concentrano le indagini della Procura di Milano sul Pat, così come sulle altre Rsa milanesi, ci sono anche gli effetti della delibera regionale dell’8 marzo che dava la possibilità alla strutture, su base volontaria, di ospitare pazienti Covid dimessi dagli ospedali, perché si era reso “necessario liberare rapidamente i posti letto degli ospedali per acuti (terapie intensive, sub intensive, malattie infettive, pneumologia, degenze ordinare)”. A seguito di quella delibera, il Trivulzio ha assunto il ruolo di centro di ‘smistamento’ di questi pazienti nelle altre strutture e, invece, formalmente non ha mai ricevuto pazienti colpiti da Coronavirus. La Regione aveva disposto, comunque, che quei pazienti dovessero essere accolti nelle case di riposo in strutture separate rispetto a quelle in cui sono ospitati gli anziani.