Germania, oltre 125mila contagi. Tornano ad aumentare le vittime in Spagna: 567 nelle ultime 24 ore. Polemiche in Uk: ci sono almeno 406 vittime in più. Trump minaccia di silurare Fauci poi rettifica: "Persona meravigliosa". Turchia, maxi-amnistia per 90mila detenuti. Cina, ricompense a chi cattura chi attraversa il confine con la Russia. Il presidente Usa in polemica con i governatori degli Stati rivendica che sarà lui a decidere quando fare ripartire l'economia

Il coronavirus ha finora ucciso più di 120mila persone, mentre i casi registrati nel mondo sono oltre 1,9 milioni. Negli Stati Uniti ieri sono stati 1.509 i morti, per un totale di 23.529 vittime e oltre 580mila contagi. La Turchia per contenere il contagio ha deciso una maxi-amnistia per 90mila detenuti, che saranno liberati o messi ai domiciliari. Si tratta di quasi un terzo del totale dei prigionieri, ma il provvedimento esclude gli oppositori del presidente Erdogan. Intanto la Russia supera i 20mila contagi con il record di casi in 24 ore (oltre 2700) e si attrezza per allestire altri 21mila posti letto a Mosca nei prossimi dieci giorni.

Passando all’Europa, preoccupa la Spagna, dove torna a salire il numero dei morti. 567 i decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 517 confermati ieri e le vittime in tutto sono 18.056. I casi confermati sono 172.541, 3.045 dei quali nelle ultime 24 ore. E in Svezia, che finora non ha deciso nessuna misura di lockdown e dove il premier socialdemocratico Stefan Lofven l’11 aprile ha ammesso per la prima volta di “non avere fatto abbastanza”, 1.033 persone, di cui 594 uomini e 439 donne, sono morte. Il numero di malati, riferisce il quotidiano Dagens Nyheter, nel Paese “non è chiaro” ma 10.948 sono risultati positivi. 915 pazienti hanno avuto bisogno di cure intensive. A differenza della maggior parte dei paesi colpiti, tra cui quelli vicini, la Svezia non ha imposto la chiusura dei locali pubblici e della scuole. Restano consentiti i raduni fino a 50 persone.

La Germania oltrepassa i 125mila contagi e il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner interviene per chiarire quanto annunciato da Macron, che ha esteso il lockdown fino all’11 maggio annunciando poi una “graduale” riapertura delle scuole. “Ciò che il presidente ha annunciato, non è la fine del contenimento l’11 maggio, ma il confinamento fino all’11 maggio”, ha detto Castaner intervenendo su France Inter. “Ci sono delle condizioni perché possiamo revocare il confinamento l’11 maggio. È un obiettivo, non una certezza“. Il ministro ha quindi ricordato che il governo si appresta a presentare “entro 15 giorni” il piano per il dopo-11 maggio. La Gran Bretagna, scrive il Times, estenderà le misure di contenimento fino al 7 maggio e giovedì il ministro degli Esteri Dominic Raab, che sta sostituendo il premier britannico Boris Johnson dopo il ricovero, lo annuncerà ufficialmente.

Intanto, mentre arrivano notizie positive dall’alleanza Italia-Gb per un vaccino anti-Covid-19, sotto il coordinamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) un gruppo di esperti con diversi background sta lavorando e condividendo dati proprio per lo sviluppo rapido di vaccini contro Covid-19. Un folto team internazionale, con esperti di tutto il mondo, fra i quali anche Luigi Aurisicchio dell’italiana Takis Biotech e Tal Zaks, dell’americana Moderna, due società che stanno testando candidati vaccini contro il coronavirus.

I numeri – I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 120.449 decessi e 1.929.922 casi confermati di Covid-19 a livello globale. Secondo la Jhu, gli Stati Uniti sono il primo Paese per numero di contagi e vittime con 582.594 casi e 23.649 morti. La Spagna, con 172.541 casi confermati stamani, è il secondo Paese per contagi dopo gli Usa. I dati italiani diffusi ieri parlano di 20.465 morti.

Germania – Sono 127.269 (+2.082) i casi di contagio. 3.098 i morti, con 170 nuovi decessi registrati rispetto al precedente bollettino. I guariti sono 68.200, rispetto ai 64.600 del giorno precedente. “Ci sono alcune tendenze positive nei dati”, ha detto Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institut. Non si può ancora parlare di contenimento, ha aggiunto, ma “stiamo assistendo a un rallentamento”. Un segnale, secondo Wieler, che le misure adottate hanno funzionato.

Spagna – Sono 26.672 i casi di Covid-19 tra gli operatori sanitari in Spagna dall’inizio dell’emergenza nel Paese che conta 18.056 morti con coronavirus e un totale di 172.541 casi confermati. Lo ha reso noto Fernando Simón, il responsabile del Centro spagnolo per il coordinamento delle emergenze sanitarie che era risultato positivo ai test per il coronavirus e che è tornato oggi per la prima volta al suo posto in conferenza stampa.

Olanda – L’ultimo aggiornamento delle autorità sanitarie olandesi riferisce di 868 nuovi contagi, per un totale di 27.419 casi registrati. Sono invece 122 i nuovi decessi per un totale di 2.945 morti, mentre i ricoveri segnalati sono 210, per un totale di 8.939.

Regno Unito – Almeno 406 morti in più da aggiungere al conteggio ospedaliero dei decessi legati al Covid-19 nel Regno Unito arrivati ieri a oltre 11.000 totali, secondo i dati del ministero della Sanità. E tuttavia, questi dati non vengono inseriti nei bollettini ufficiali, che tengono conto solamente dei decessi avvenuti in ospedale, che stando ai dati aggiornati alle 17 del 12 aprile erano stati 11.329. Ai dati degli ospedali e delle case di cura per anziani, sottolineano i media britannici, andrebbero poi aggiunti quelli dei decessi da Covid-19 avvenuti nelle abitazioni private, portando così il totale delle vittime ad una cifra che oscilla tra il 10% e il 15% in più di quella attuale.

I dati dell’Ons hanno suscitato la reazione dell’associazione per la tutela degli anziani Age UK. “Le cifre attuali stanno cancellando le persone più anziane, come se non contassero nulla”, ha denunciato la direttrice Caroline Abrahams. La Care Quality Commission, l’ente regolatore inglese per le case di cura ha annunciato che da questa settimana inizierà a registrare i decessi da Covid-19 all’interno delle strutture per anziani.

Polonia – 7049 contagi, 251 morti. Da domani entra in vigore l’obbligo dell’uso di mascherina in luoghi pubblici. Stamattina a Varsavia è arrivato dalla Cina il più grande aereo del mondo An-225 con il materiale medico per combattere il virus, comprese 7 milioni delle mascherine, acquistato in Cina.

Usa – Lo stato di New York, epicentro dell’epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. Trump ha annunciato che l’amministrazione sta mettendo a punto un piano per fare ripartire il Paese, mentre sui media prevalgono le polemiche tra la Casa Bianca e Anthony Fauci, il virologo della task force Usa che ha orientato le scelte di isolamento nel Paese. L’esperto, parlando alla Cnn, aveva detto che “ovviamente, si potrebbe logicamente dire che se avessimo iniziato la mitigazione prima, avremmo potuto salvare delle vite”. Trump ha risposto ripubblicando un tweet che faceva riferimento ai commenti di Fauci e includeva la frase “Tempo di silurare Fauci”, poi ha rettificato: “Non lo licenzierò. Penso che sia una persona meravigliosa“. E il presidente ha rivendicato l’autorità “totale” di decidere come e quando riaprire l’economia dopo l’emergenza coronavirus, in polemica con i governatori di entrambe le parti che hanno rimarcato di avere la responsabilità primaria di garantire la sicurezza pubblica nei loro Stati e decideranno quando è sicuro iniziare un ritorno alla normalità. “Quando si è presidente degli Stati Uniti, l’autorità è totale”, ha detto Trump alla Casa Bianca, “i governatori lo sanno”.

La task force dell’Oms – Il gruppo che sta lavorando per mettere a punto il vaccino, invita tutti a seguire le raccomandazioni dell’Oms per prevenire la trasmissione del virus Covid-19 e proteggere la salute delle persone, assicurando il massimo impegno per risultati “rapidi”. “Siamo scienziati, medici, finanziatori e produttori che si sono uniti in una collaborazione internazionale, coordinata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per contribuire ad accelerare la disponibilità di un vaccino contro Covid-19. Se un vaccino per l’uso generale richiede tempo per lo sviluppo, può in definitiva essere determinante nel controllo di questa pandemia mondiale. Nel frattempo, plaudiamo all’attuazione delle misure di intervento che riducono la diffusione del virus e proteggono le persone, comprese le popolazioni vulnerabili. E ci impegniamo a utilizzare il tempo guadagnato dall’adozione diffusa di queste misure per sviluppare un vaccino il più rapidamente possibile”, affermano i componenti della coalizione Oms.

Cina – Registrati 89 nuovi casi di coronavirus, 86 importati e 3 casi interni nella provincia del Guangdong, e nessun decesso. In tutto i casi di contagio salgono a 82.249, mentre il numero dei decessi rimane invariato, rispetto a ieri, a 3.341. È emergenza nella città di Suifenhe, nella provincia nordorientale di Heilongjiang, non lontano dal confine con la Russia. Nella provincia si sono registrati 79 nuovi casi ‘importati’ di Covid-19, tutti relativi a cittadini cinesi rientrati dalla Russia, come hanno segnalato le autorità sanitarie locali, stando all’agenzia ufficiale Xinhua. I dati ufficiali parlano di un totale di 326 casi ‘importatì nella provincia, 322 a Suifenhe. E, ha scritto il Global Times, la provincia “ha mobilitato gli abitanti nella battaglia contro l’epidemia offrendo una ricompensa di 3.000 yuan (l’equivalente di circa 388 euro) a chi vive nelle zone di confine e segnala ingressi irregolari” in territorio cinese e ‘premi’ da “5.000 yuan a chi cattura” le persone che oltrepassano “illegalmente” il confine e le consegna alle autorità. L’8 aprile – mentre ‘ripartiva’ Wuhan, la prima città cinese a fare i conti con il coronavirus – le autorità cinesi hanno imposto il lockdown a Suifenhe, con restrizioni agli spostamenti. Suifenhe è tra i principali punti di transito per gli spostamenti tra Russia e Cina.

Giappone – Sono 311 i nuovi casi che si sono registrati in Giappone nelle ultime 24 ore e sette le persone che hanno perso la vita. Lo ha detto il ministero degli Esteri del Giappone, spiegando che sono saliti così a 8.357 i contagi confermati nel Paese. In questo dato sono compresi i 712 casi registrati sulla nave da crociera Diamond Princess. Nel bilancio totale, sono 121 le persone che in Giappone sono morte dopo aver contratto il Covid-19, 12 di loro erano sulla Diamond Princess.

Iran – Quasi 75mila contagi. 4.683 il numero totale dei decessi. Sono invece 50mila le persone guarite fino ad ora. Il presidente del Parlamento, Ali Larijani, è guarito e dirigerà le sessioni del Majlis a partire dalla prossima settimana.