La deputata, espulsa dal Movimento 5 stelle ad aprile 2019, si è giustificata con i vigili dicendo di essere in giro per motivi di lavoro. Secondo gli agenti però la motivazione non era valida ed è stata multata

Tra i sanzionati del weekend di Pasqua perché in circolazione senza un valido motivo c’è anche la deputata ex M5s Sara Cunial. La parlamentare è stata multata la mattina del giorno di Pasquetta: è stata fermata dalla polizia locale durante un’operazione di controllo rafforzata per accertare le violazioni delle norme anti-contagio da coronavirus.

Secondo quanto si è appreso, la deputata, è stata fermata dai vigili mentre era in auto sulla via del Mare, nei pressi di Ostia e si è giustificata dicendo di essere in zona per lavoro, qualificandosi come parlamentare. Una spiegazione che non è stata ritenuta valida dagli agenti per giustificare lo spostamento nel giorno di Pasquetta. Cunial è stata espulsa dal Movimento 5 stelle ad aprile 2019: a pesare sulla decisione anche il fatto di aver organizzato un convegno alla Camera con esponenti no vax.