Il contagio negli Stati Uniti continua a registrare numeri in ascesa, anche se migliori rispetto alle previsioni. Ieri sono stati 1.509 i morti per coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529. Lo stato di New York, epicentro dell’epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. Trump ha annunciato che l’amministrazione sta mettendo a punto un piano per fare ripartire il Paese, mentre sui media prevalgono le polemiche tra la Casa Bianca e Anthony Fauci, il virologo della task force Usa che ha orientato le scelte di isolamento nel Paese. L’esperto, parlando alla Cnn, aveva detto che “ovviamente, si potrebbe logicamente dire che se avessimo iniziato la mitigazione prima, avremmo potuto salvare delle vite”. Trump ha risposto ripubblicando un tweet che faceva riferimento ai commenti di Fauci e includeva la frase “Tempo di silurare Fauci”, poi ha rettificato: “Non lo licenzierò. Penso che sia una persona meravigliosa“.

Intanto, mentre arrivano notizie positive dall’alleanza Italia-Gb per un vaccino anti-Covid-19, sotto il coordinamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) un gruppo di esperti con diversi background sta lavorando e condividendo dati proprio per lo sviluppo rapido di vaccini contro Covid-19. Un folto team internazionale, con esperti di tutto il mondo, fra i quali anche Luigi Aurisicchio dell’italiana Takis Biotech e Tal Zaks, dell’americana Moderna, due società che stanno testando candidati vaccini contro il coronavirus.

Germania – 125.098 casi di contagio e 2969 decessi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di infezione sono stati 2.082 e i morti 170. La regione più colpita resta la Baviera, con 33.569 contagi e 872 morti.

La task force dell’Oms – Il gruppo che sta lavorando per mettere a punto il vaccino, invita tutti a seguire le raccomandazioni dell’Oms per prevenire la trasmissione del virus Covid-19 e proteggere la salute delle persone, assicurando il massimo impegno per risultati “rapidi”. “Siamo scienziati, medici, finanziatori e produttori che si sono uniti in una collaborazione internazionale, coordinata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per contribuire ad accelerare la disponibilità di un vaccino contro Covid-19. Se un vaccino per l’uso generale richiede tempo per lo sviluppo, può in definitiva essere determinante nel controllo di questa pandemia mondiale. Nel frattempo, plaudiamo all’attuazione delle misure di intervento che riducono la diffusione del virus e proteggono le persone, comprese le popolazioni vulnerabili. E ci impegniamo a utilizzare il tempo guadagnato dall’adozione diffusa di queste misure per sviluppare un vaccino il più rapidamente possibile”, affermano i componenti della coalizione Oms.

Cina – Registrati 89 nuovi casi di coronavirus, 86 importati e 3 casi interni nella provincia del Guangdong, e nessun decesso. In tutto i casi di contagio salgono a 82.249, mentre il numero dei decessi rimane invariato, rispetto a ieri, a 3.341. È emergenza nella città di Suifenhe, nella provincia nordorientale di Heilongjiang, non lontano dal confine con la Russia. Nella provincia si sono registrati 79 nuovi casi ‘importati’ di Covid-19, tutti relativi a cittadini cinesi rientrati dalla Russia, come hanno segnalato le autorità sanitarie locali, stando all’agenzia ufficiale Xinhua. I dati ufficiali parlano di un totale di 326 casi ‘importatì nella provincia, 322 a Suifenhe. E, ha scritto il Global Times, la provincia “ha mobilitato gli abitanti nella battaglia contro l’epidemia offrendo una ricompensa di 3.000 yuan (l’equivalente di circa 388 euro) a chi vive nelle zone di confine e segnala ingressi irregolari” in territorio cinese e ‘premi’ da “5.000 yuan a chi cattura” le persone che oltrepassano “illegalmente” il confine e le consegna alle autorità. L’8 aprile – mentre ‘ripartiva’ Wuhan, la prima città cinese a fare i conti con il coronavirus – le autorità cinesi hanno imposto il lockdown a Suifenhe, con restrizioni agli spostamenti. Suifenhe è tra i principali punti di transito per gli spostamenti tra Russia e Cina.

Giappone – Sono 311 i nuovi casi che si sono registrati in Giappone nelle ultime 24 ore e sette le persone che hanno perso la vita. Lo ha detto il ministero degli Esteri del Giappone, spiegando che sono saliti così a 8.357 i contagi confermati nel Paese. In questo dato sono compresi i 712 casi registrati sulla nave da crociera Diamond Princess. Nel bilancio totale, sono 121 le persone che in Giappone sono morte dopo aver contratto il Covid-19, 12 di loro erano sulla Diamond Princess.