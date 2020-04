Secondo quanto riferisce il quotidiano greco Ekathimerini, si tratterebbe di Theodore Papazoglou, scienziato e ricercatore di 57 anni: "È deceduto in un ospedale di Bruxelless dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva - si legge -. Non aveva patologie pregresse ma le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente dopo il contagio". L'Europa continua ad essere il continente più colpito dalla pandemia con oltre 75mila decessi

Tra le vittime di coronavirus in Europa c’è anche un membro dello staff della Commissione europea. A dare l’annuncio con “estrema tristezza” in un tweet è la presidente Ursula von der Leyen, che ha espresso le sue “sentite condoglianze” alla famiglia e un pensiero di vicinanza ai colleghi dell’Ercea, il Consiglio europeo della ricerca e del Direttorato generale per la ricerca e l’innovazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco Ekathimerini, si tratterebbe di Theodore Papazoglou, scienziato e ricercatore di 57 anni: “È deceduto in un ospedale di Bruxelless dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva – si legge -. Non aveva patologie pregresse ma le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente dopo il contagio”.

Nel mondo i contagi hanno raggiunto quota 1.850.527, come confermano gli ultimi dati della John Hopkins University, che attestano come l’Europa continui ad essere il continente più colpito dalla pandemia con oltre 75mila decessi e 166.831 casi in Spagna, 156.363 in Italia, 133.670 in Francia, 127.854in Germania e 85.208 in Gran Bretagna. Intanto, nonostante i numeri siano ancora molto alti (solo nella giornata di ieri sono stati registrati 619 morti), la Spagna sembra aver superato il picco dei contagi e dopo due settimane di lockdown totale da oggi prova a ripartire: riaprono, seppure fra rigidissime misure di igiene e sicurezza, alcune attività “non essenziali”, come uffici, edilizia e industria. Al contrario invece la Francia si prepara a una nuova proroga delle misure di contenimento almeno fino a maggio: c’è attesa per il discorso del presidente Macron in programma questa sera alle 20.

Usa – Con oltre 22mila morti – 1.514 solo nelle ultime ventiquattr’ore – e 557.590 persone contagiate, gli Stati Uniti sono in piena emergenza coronavirus e la ripartenza auspicata dal presidente Donald Trump sembra essere un miraggio, nonostante alla crisi sanitaria si sia aggiunta quella economica. E così, in piena campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca, questo è diventato il tema centrale del dibattito politico con da una parte Joe Biden, l’ex vice presidente candidato dei democratici, che ha spiegato in un editoriale sul New York Times il suo piano per riaprire l’America e dall’altra Trump che taccia come “fake news” le accuse mosse dal quotidiano nei suoi confronti per i ritardi nell’attuazione di misure di contenimento del virus.

Spagna – Dopo aver superato l’Italia per il numero di contagi e vittime, la Spagna prova a ripartire. Una ripartenza – ricorda il quotidiano El Pais – contestata da molti operatori sanitari e da parte delle forze politiche e amministrazioni territoriali, come ad esempio la Catalogna. Restano invece per ora chiusi scuole, cinema e teatri, ristoranti locali e bar. La riapertura parziale – stabilita con decreto del governo Sanchez del 29 marzo – prevede misure stringenti sui posti di lavoro: distanziamento, uso di disinfettanti e mascherine ecc., controlli nelle strade, la distribuzione gratuita di 10 milioni di mascherine sui mezzi pubblici a chi non può andare al lavoro sui mezzi privati e la pubblicazione di un decalogo di comportamenti igienico-sanitari corretti.

Francia – Il bilancio complessivo delle vittime in Francia a causa del coronavirus è salito a quasi a 14.400, ma per il quarto giorno consecutivo, un numero leggermente inferiore di persone è stato ricoverato in terapia intensiva, 35 in meno. Le statistiche di domenica, rilasciate dal ministero della Sanità, confermano che il paese sta raggiungendo un “altissimo plateau” e riflettono i primi segnali che quasi quattro settimane di reclusione e la “drastica riduzione dei contatti” stanno producendo un effetto. Per questo il presidente francese Emmanuel Macron rivolgerà stasera un messaggio alla nazione, nel quale si prevede che fornirà dettagli sul prolungamento delle misure di lockdown. In un discorso televisivo annunciato per le 20, il terzo da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus in Francia, il presidente, secondo le anticipazioni dei media francesi, non dovrebbe tuttavia fornire indicazioni sulla fine della crisi. Il consiglio scientifico che affianca il governo ha recentemente raccomandato che le misure restrittive, in vigore dal 17 marzo, rimangano in vigore almeno sei settimane. Secondo il Journal du Dimanche, le misure restrittive potrebbero essere estese fino alla metà o alla fine di maggio. Dal 1° marzo, gli ospedali e le case di cura hanno contato 14.393 morti. Dall’inizio dell’epidemia in Francia, sono stati registrati 95.400 casi di contagio.

Gran Bretagna – Nel giorno di Pasqua nel Regno Unito si sono registrati altri 737 decessi causati dal coronavirus, portando il numero delle vittime nel Paese a 10.612 secondo i nuovi dati forniti dal ministero della Salute, citato da Cnn. Dall’inizio dell’epidemia sono 84.279 le persone sono risultate positive. Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato in terapia intensiva, ed è tornato a guidare il governo: la prima questione che dovrà affrontare è il rinnovo delle misure restrittive imposte al Paese, che scadono proprio nei prossimi giorni.

Cina – In Cina sono stati registrati 108 nuovi casi di coronavirus, tra cui 98 importati e 10 interni. Di questi ultimi, 7 sono stati registrati nella provincia dell’Heilongjiang province e 3 nel Guangdong. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale cinese specificando che altre due persone sono morte nella provincia dell’Hubei. I casi totali ammontano a 82.160, mentre sono stati registrati 3.341 decessi e 77.663 pazienti guariti.

Russia – La Russia ha registrato oltre 2.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore e il totale dei contagi ha superato quota 18.300. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax citando una nota del centro operativo per la gestione dell’emergenza coronavirus. “Nel corso dell’ultimo giorno, 2.558 casi Covid-19 sono stati registrati in 62 regioni della Russia”, riporta la nota. Su 2.558 nuovi casi, 1.355 sono stati registrati a Mosca, 495 nella regione di Mosca e 121 a San Pietroburgo. “Il numero di casi ha raggiunto quota 18.328 (+ 16,2%) in 82 regioni della Russia”, conclude la nota.