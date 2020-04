Con l'approvazione dello stato di calamità per il Wyoming da parte del presidente Donald Trump per la prima volta nella storia americana accade che tutti gli stati americani siano "under disaster". La presidente della Commisione europea in una intervista alla Bild: "So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte"

L’approvazione dello stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus da parte del presidente Donald Trump, per la prima volta nella storia americana, fa sì che tutti e 50 gli stati americani siano “under disaster”. Gli Stati Uniti hanno superato i 20mila morti, un quinto dei decessi nel mondo, e hanno quindi sorpassato il numero di vittime dell’Italia. Secondo quanto emerge dalle rilevazioni della Johns Hopkins University sono stati 1.920 i morti nelle ultime 24 ore.

Ieri in alcuni paesi europei – come Spagna Francia e Gran Bretagna – si sono registrati lievi cali. Ma oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild ha dichiarato che le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento “fino alla fine dell’anno” per evitare ogni rischio. “So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti”, ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020.

America Latina – Intanto il numero dei contagiati in America latina ha superato oggi quota 60.000, di cui oltre 2.503 morti secondo una statistica elaborata dall’Ansa sulla situazione esistente in 34 nazioni e territori latinoamericani. In appena 36 ore la regione è passata dai 50.037 casi confermati il 10 aprile ai 60.300 odierni. Le vittime sono 442. Il primo paese latinoamericano per numero di contagiati e vittime da coronavirus resta il Brasile, con quasi un terzo del totale continentale (17.857 positivi e 1.124 morti). Seguono l’Ecuador (7.257 e 315), che si distingue per l’alto numero di vittime in rapporto alla popolazione 12 volte inferiore a quella brasiliana, il Cile (6.927 e 73) e il Perù (6.848 e 181). L’elenco dei Paesi con il maggior numero di positivi nella regione continua con Messico (4.219 e 273), Panama (3.234 e 79), Repubblica Dominicana (2.759 e 135), Colombia (2.709 e 100) e Argentina (1.975 e 82). Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato l’estensione del livello di allerta costituzionale vigente in Venezuela per combattere il nuovo coronavirus di altri 30 giorni. In base all’ultimo rilevamento reso noto dalle autorità sanitarie venezuelane, sul territorio nazionale è stato confermato il contagio di 175 persone, di cui nove sono morte. Il numero dei morti è giunto a 100 in Colombia, dove il ministero della Sanità ha segnalato attraverso il suo rapporto quotidiano l’esistenza di 2.709 persone risultate positive al Covid 19.

Cina – Pechino ha annunciato 97 nuovi casi importati, il numero più alto dall’inizio di marzo. Solo due i casi locali, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute cinese. Le autorità sono preoccupate da una nuova ondata portata dall’esterno tanto che le frontiere restano chiuse a quasi tutti gli stranieri. Rimane tuttavia il problema dei cinesi che ritornano a casa dall’estero.

Oggi a Pechino il livello di allerta sulla salute è passato da “verde” (“nessun problema”) ad “arancione”, che prevede l’obbligo di restare in isolamento a casa propria.

Israele – Il ministero della Salute riferisce di oltre 10mila casi di contagio nel Paese e più di 100 morti. Circa un quinto si è verificato a Gerusalemme. Una grande percentuale di casi di Covid 19 coinvolge la comunità ultra-ortodossa che per settimane non ha osservato gli ordini del governo di mantenere le distanze sociali.