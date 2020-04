Non ci sarà alcun pubblico presente e nessun accesso, in ottemperanza alle disposizioni governative per il Covid-19. Bocelli sarà accompagnato da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale. I brani, accuratamente selezionati per organo e voce solista, vedranno un repertorio scelto di musica sacra. Il concerto sarà trasmesso in esclusiva, in diretta streaming mondiale, sul canale YouTube del tenore dalle ore 19. Bocelli, intanto, con la Fondazione che porta il suo nome è impegnato in questi giorni con una campagna sull’emergenza Covid-19. La Andrea Bocelli Foundation (ABF) i è messa subito al servizio attivando una importante raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale. La scaletta l’ha raccontata a FQMagazine lo stesso Bocelli: “Alla fine ho selezionato due invocazioni mariane, l’“Ave Maria” di Bach/ Gounod e il “Santa Maria” di Mascagni, il celeberrimo inno eucaristico “Panis Angelicus” musicato da César Franck ed una pagina rossiniana, quel “Domine Deus” dalla Petite Messe solennelle che propone una diversa tipologia di devozione, virtuosistica ma altrettanto credibile e intensa. Infine, “Amazing Grace”, celeberrimo inno cristiano di ringraziamento”.

