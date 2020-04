Donald Trump vuole "riaprire", ma tra le immagini delle sepolture a New York, le file per avere il cibo in Texas e i 17 milioni di cittadini che hanno chiesto il sussidio, il presidente promette che ascolterà gli esperti. In Spagna 510 morti, il mio numero dal 23 marzo

Sono oltre 100mila (102.525) i decessi nel mondo legati a Sars Cov 2 secondo i dati aggiornati dell’università americana Johns Hopkins. Di questi 18.586 sono negli Stati Uniti che solo nelle ultime 24 ore ha registrato la perdita di 2.100 vite. Gli infetti sono oltre mezzo milione, precisamente 500.399. Donald Trump vuole “riaprire”, ma tra le immagini delle sepolture a New York, le file per avere il cibo in Texas e i 17 milioni di cittadini che hanno chiesto il sussidio, il presidente promette che ascolterà gli esperti. Il sindaco della Grande mela, Bill de Blasio, ha deciso che le scuole resteranno chiuse per il resto dell’anno accademico: non riapriranno fino a settembre.

Intanto la contea di Los Angeles ha prolungato le restrizioni per il contenimento del coronavirus fino al 15 maggio. E avverte: i paletti potrebbero restare in vigore anche più a lungo. Prolunga le misure di contenimento anche San Francisco, fino al 3 maggio. Intanto due leader della più grande riserva di nativi americani negli Stati Uniti sono in quarantena mentre la Navajo Nation – che attraversa parti dell’Arizona, del New Mexico e dello Utah – si prepara per un coprifuoco di un fine settimana volto a frenare l’epidemia La tribù ha registrato quasi 600 casi e 22 morti che vivono nella riserva.

Nel resto d’Europa fa ben sperare il calo in Spagna che segna il minor numero di morti da due settimane e il lieve della Gran Bretagna. Superati i 28mila contagi in Belgio e i 24 mila in Olanda. Per la prima volta dall’inizio della pandemia il premier svedese ha ammesso di non aver fatto abbastanza. La Svezia ancora è uno dei Paesi con meno restrizioni, non c’è lockdown, bar e ristoranti sono aperti così come la maggior parte delle attività. “Mi sembra ovvio che non abbiamo fatto abbastanza”, ha detto alla tv svedese Stefan Lofven di fronte all’aumento dei casi (9.685) e delle vittime (870) di Covid-19. Il numero dei morti in Svezia è molto più alto di quello nei paesi vicini come Danimarca (247) e Norvegia (113) che hanno introdotto il lockdown a marzo. La Svizzera registra oltre mille morti mentre i casi di contagio sono 24.900.

Argentina – Il presidente Alberto Fernández ha annunciato l’estensione della quarantena fino al 26 aprile compreso. Sulla base delle ultime cifre comunicate dalle autorità sanitarie, i casi confermati di persone contagiate sono ora 1.975, di cui 82 morte.”Stiamo affrontando una pandemia di dimensioni insolite – ha spiegato – e l’unico metodo certo per ridurre la velocità del contatto passa per la permanenza delle persone a casa loro”. Noi, ha concluso, “siamo soddisfatti per il fatto di essere riusciti ad addolcire la curva dei contagi e delle vittime fatali”.

Brasile – È stata superata la soglia dei mille morti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanità i decessi sono in totale 1.056 mentre i casi positivi confermati sono balzati a 19.638. Gli esperti prevedono che il picco della pandemia arriverà a fine aprile in questo paese da 210 milioni di persone. Giovedì, intanto, le autorità sanitarie di Rio de Janeiro hanno registrato i primi sei decessi causati dal coronavirus nelle favelas, dove densità di popolazione e condizioni fanno temere che i contagi possano dilagare. La tribù amazzonica di Yanomami, che vive nelle foreste pluviali e nelle montagne del nord del Brasile e del sud del Venezuela, ha registrato il primo caso di contagio. Un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essere stato infettato dal Covid-19. L’etnia Yanomami è da decenni una delle tribù dell’Amazzonia più a rischio di estinzione e adesso la paura è tanta: si teme un vero e proprio sterminio degli indigeni.

Corea del Sud – Seul ha annunciato l’intenzione di fare indossare dei braccialetti per tracciare le persone che ignorano gli ordini di quarantena. Alcune delle 57.000 persone che hanno ricevuto l’ordine di restare a casa, riferisce il Guardian, sono sfuggite ai controlli lasciando a casa i loro smartphone, attualmente utilizzati per monitorare i loro movimenti. Intanto l’Organizzazione mondiale della Sanità sta verificando le notizie secondo le quali 91 persone guarite sono tornate positive. “Siamo al corrente di queste notizie. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri esperti clinici e cerchiamo di raccogliere più informazioni su questi casi. È importante che quando si effettuano i test le procedure siano seguite correttamente”, ha detto l’Oms alla Reuters in un comunicato. Secondo le autorità sanitarie sudcoreane, queste persone non sarebbero state contagiate di nuovo dal Covid-19 ma il virus potrebbe essersi “riattivato”.

Cina – Registrati 46 nuovi casi di coronavirus, 42 dei quali ‘importati’, e altre tre vittime nella provincia di Hubei a causa della pandemia. Tre dei quattro casi di trasmissione locale si registrano nella provincia di Guangdong e uno in quella di Heilongjiang. Il bilancio ufficiale della Repubblica Popolare parla di 3.339 morti con coronavirus e di 81.953 casi di Covid-19, con 1.183 casi ‘importati. Sono 77.525 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione. Secondo la Commissione sanitaria nazionale sono 1.092 i soggetti asintomatici.

Iran – I contagi accertati in Iran hanno superato i 70mila. Lo ha reso noto il ministero della salute. Nelle ultime 24 ore sono risultate positive altre 1.837 persone. Le vittime sono 4.357, 125 in più nelle ultime 24 ore. I guariti sono quasi 42.000, quasi 4.000 invece sono in condizioni critiche. Teheran ha annunciato un graduale allentamento delle misure restrittive. Nel Paese hanno riaperto gli uffici governativi fuori dalla capitale con 2/3 degli impiegati rientrati in sede mentre gli altri proseguono con lo smart working.

Pakistan – Sale a 71 morti e 4.788 contagi secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati cinque decessi e 190 nuovi, in diminuzione rispetto ai 279 di ieri. Il numero dei guariti è di 762 unità, mentre 50 tra i pazienti attivi sono in condizioni critiche. Il Punjab orientale continua a essere la provincia più colpita, con 2.336 casi. Segue la provincia meridionale del Sindh, con 1.214 casi. La capitale federale Islamabad ha riportato 113 casi.

India – Sono 33 i nuovi decessi a causa della pandemia di Covid-19 registrati in 24 ore e che portano a 239 il numero totale dei morti dall’inizio dell’emergenza. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, secondo il quale da ieri sera c’è stato un balzo anche dal punto dei casi positivi arrivati a 7.447, con un aumento di 686 contagi. I guariti sono attualmente 643. Oggi è il 18esimo giorno di lockdown imposto dal governo per tentare di arginare la diffusione del coronavirus.

Hong Kong – Sono oltre mille i positivi al Covid-19 confermati a Hong Kong, ma la curva dei contagi è in discesa come dimostrano i soli 11 nuovi casi annunciati oggi dal Center for Health Protection, il numero più basso mai registrato nelle ultime settimane. Solo in un caso il contagio è stato trasmesso localmente mentre i restanti sono casi ‘importati’ ovvero di viaggiatori che hanno incubato il virus all’estero.

Olanda – È salito a 2.643 il numero delle persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus, 132 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le autorità sanitarie olandesi, spiegando che 1.316 persone in più sono risultate positive da ieri, portando così a 24.413 il totale dei contagiati. Tra questi oltre mille sono ricoverati in terapia intensiva.

Spagna – In Spagna prosegue il rallentamento dell’epidemia di coronavirus. Il ministero della sanità, rende noto El Pais, riporta che nelle ultime 24 si registrano 510 nuove vittime, in calo rispetto alle 605 di venerdì: è l’aumento più contenuto dal 23 marzo. Il numero di contagi è di 161.852. Le persone guarite sono 59.109.

Belgio – Nelle ultime 24 ore il Belgio ha registrato 327 nuovi decessi dovuti al Covid-19, di cui 106 negli ospedali e 219 in case di riposo. Il totale dei deceduti sale quindi a 3346. I nuovi contagiati sono 1.351, che porta a 28.018 il numero complessivo dei positivi. La maggior parte dei casi si trova nelle Fiandre (16.140 casi, cioè il 58%), seguiti dalla Vallonia (8.468 casi, il 30%) e Bruxelles (2.991 casi, l’11%)

Malta – Una terza persona, un uomo di 84 anni, è morto a Malta che ha aggravato patologie preesistenti. Lo ha reso noto il Ministero della Sanità maltese specificando che nelle ultime 24 ore sono stati individuati altre 20 positività su un record di 1.288 tamponi (in rapporto alla popolazione è come se in Italia se ne facessero circa 155mila al giorno). Il totale sale così a 370, 16 le persone ufficialmente guarite. Dieci dei nuovi casi sono stati riscontrarti tra gli ospiti del centro chiuso per migranti di Hal Far, teatro di ripetute proteste.Durante la consueta conferenza stampa quotidiana la Sovrintendente per la Salute pubblica, Charmaine Gaici, ha specificato che il picco è atteso “tra 12 giorni” e che la strategia adottata da Malta è improntata sul modello di Hong Kong, che ha analoghe caratteristiche di limitatezza territoriale ed alta densità abitativa e finora ha avuto 1.001 casi confermati e appena 4 morti.

Gran Bretagna – Altre 917 persone sono morte portando il numero totale delle vittime a 9.875, secondo i dati del ministero della Salute riportati dalla Bbc. Il numero è in lieve calo rispetto ai 980 morti registrati ieri I casi di contagio sono 78.991.La salute del premier britannico Borsi Johnson “continua a compiere progressi molto buoni”. Lo riferisce un portavoce di Downing Street nell’ultimo aggiornamento sulle condizioni del primo ministro ricoverato da una settimana all’ospedale St. Thomas per il coronavirus e uscito da poco dalla terapia intensiva. In precedenza una fonte di Downing Street aveva riferito a Sky News che Johnson, oltre alle brevi passeggiate in reparto, si è concesso anche qualche gioco e dei film. La fidanzata Carrie Symonds, al sesto mese di gravidanza, gli scrive lettere e gli spedisce le ecografie del bambino per “tirargli su il morale”, rivela ancora la fonte. I due non si vedono dal giorno in cui Johnson è stato ricoverato in ospedale, una settimana fa.

Intanto più di 100 australiani e neozelandesi hanno lasciato l’Uruguay su un volo charter dopo essere rimasti due settimane bloccati a bordo di una nave da crociera risultata infetta dal coronavirus. Delle 217 persone a bordo del transatlantico Greg Mortimer, 128 erano risultati positivi ed erano stati bloccati dall’attraccare. Dopo l’evacuazione restano a bordo più di 80 membri dell’equipaggio, oltre a circa 20 europei e americani.

La Repubblica Ceca, uno dei pochi Paesi europei che ha iniziato ad allentare la stretta delle misure contro il coronavirus, ha imposto le mascherine anche per i nudisti. Lo riporta la Cnn.La polizia ha imposto l’obbligo di indossare le protezioni dopo essere stata allertata da una serie di segnalazioni, nella piccola città di Lázn Bohdane; a est di Praga, che lamentavamo la presenza di naturisti senza protezioni. L’ufficio federale della sanità pubblica svizzera (Ufsp) per trattenere le persone in casa per Pasqua propone un gioco online. Si tratta di un concorso che durerà fino a lunedì sera prima dello scoccare della mezzanotte. Il vincitore riceverà un cesto regalo di 500 franchi.