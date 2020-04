Qualsiasi raccomandazioni arriverà dal Comitato tecnico scientifico e qualunque sia la decisione del governo, queste, secondo l’Istituto superiore di sanità vanno “improntate alla massima cautela“. A dirlo il direttore delle malattie infettive dell’Iss, Giovanni Rezza durante la conferenza stampa quotidiana della Protezione civile, rispondendo a una domanda sulle riaperture e sulle ipotesi al vaglio per la “Fase 2”. E sul vertice in videoconferenza tenuto oggi tra il premier Giuseppe Conte e il Comitato tecnico scientifico, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha precisato che era “interlocutorio”. “Sono in corso valutazioni – ha ribadito Borrelli – ma spetta all’autorità politica e al Cdm prendere le decisioni”.

