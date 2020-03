Nel primo presidio Covid del Piemonte ogni giorno si combatte. Siamo nell’ospedale di Tortona dove sono stati allestiti dei posti di terapia intensiva proprio per far fronte all’emergenza coronavirus. Le telecamere di Sono le Venti sono entrate dentro al reparto, dove medici infermieri e sanitari lavorano 12 ore al giorno per tenere in vita i pazienti. “Noi ci crediamo – dicono – Ogni paziente che torna a respirare da solo o dimesso è una vittoria“.

