Una curva di contagi e vittima in salita che, per ora, cresce di giorno in giorno. La Spagna attraversa l’epidemia di coronavirus e oggi tocca il picco di morti nelle ultime 24 ore: sono 832 e il totale sale così a 5.690. I contagiati sono 72.248, i ricoverati 40.630, 4.575 quelli in terapia intensiva e 12.285 i guariti dimessi. La Germania intanto non considera “alcun allentamento delle restrizioni prima del 20 aprile”, mentre crescono i numeri anche negli Stati Uniti, che hanno iniziato a fare centinaia di migliaia di tamponi: i casi sono almeno 104.686 casi e oltre 1.700 morti. Ieri si è registrato il maggior numero di vittime negli Usa e sono raddoppiati i contagi negli ultimi tre giorni. Intanto Trump ha firmato, dopo l’approvazione di Camera e Senato, il piano da 2mila miliardi per risollevare l’economia anche attraverso misure di helicopter money.

Le notizie di risalite arrivano dalla Cina, dove la metro è stata riaperta e sono arrivati i primi treni passeggeri a Wuhan, la città cinese primo epicentro, dopo un blocco di oltre due mesi. Per ora i viaggiatori sono autorizzati ad arrivare, ma non a lasciare la città di 11 milioni di abitanti, che dal gennaio scorso era stata isolata dal mondo. Sono 602.262 i contagi nel mondo per il coronavirus, secondo la Johns Hopkins University. I morti ammontano a 27.889.

Belgio – 9.134 contagi confermati e 353 decessi. Da ieri si sono registrati 1.850 nuovi casi e 64 morti. Sono i nuovi dati aggiornati oggi dalle autorità sanitarie locali che precisano che nelle ultime ore 575 persone sono state ricoverate. In totale si contano 3.717 ricoveri, di cui 789 in terapia intensiva (+99).

Cina – La prima ondata di passeggeri giunta a Wuhan in treno è solo in entrata e ha lo scopo, hanno riferito i media locali, di favorire la riunificazione delle famiglie separate dopo la quarantena della città (e dell’Hubei, la provincia di cui è capoluogo) decisa il 23 gennaio negli sforzi per limitare il contagio. Nelle stazioni, il personale con le tute bianche in tyvek, tra lavoratori della municipalità e numerosi volontari hanno operato dal mattino per facilitare gli arrivi, spruzzando disinfettante e fornendo informazioni sulle nuove normative.

Le restrizioni agli spostamenti cadranno l’8 aprile, quando è atteso anche il riavvio dei collegamenti aerei domestici. Nella città focolaio del coronavirus è ripartita la metropolitana collegando le 17 stazioni ferroviarie sul territorio. Ogni viaggiatore in arrivo col treno e sui mezzi di trasporto locali deve mostrare di possedere il codice ‘verde’ (Health Qr code) di una app che certifica lo stato di salute privo di rischi rispetto al Covid-19. La principale battaglia delle autorità locali e centrali è quella contro la “seconda ondata”, legata ai casi importati di infezione e dagli asintomatici, da coloro che sono contagiati ma che non mostrano segni della malattia. Secondo diversi studi, tra cui uno cinese diventato virale, il momento più a rischio è individuato nel mese di ottobre, quando potrebbero maturare le condizioni climatiche e ambientali favorevoli al coronavirus. La vita a Wuhan è ancora lontana dalla normalità, tra la gran parte dei negozi chiusi e i blocchi stradali ancora operativi. Nel giorno della riapertura parziale della città simbolo del Covid-19, la Cina ha reso operative le misure di divieto di ingresso agli stranieri sospendendo la validità dei visti e anche i permessi di residenza.