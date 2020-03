Il deputato della Lega Daniele Belotti, originario di Bergamo, ha iniziato a leggere l’interrogazione sul numero dei decessi in Lombardia con la voce rotta dalla commozione: “Io e il collega Invernizzi abbiamo lasciato oggi il fronte di Bergamo per venire qui a portare la voce di una terra duramente provata. Non sappiamo più dove portare i morti e non sappiamo più dove curare i malati. Chiediamo chiarezza per i 1267 morti contati ieri, deceduti dalla fine di febbraio. Settanta-ottanta morti ogni giorno”. Nel ricordare l’impegno dei medici, dei sanitari, di tutti i tecnici, gli operai, Belotti, molto emozionato, ha concluso: “Noi non ci fermeremo mai. Grazie di cuore a tutti”

video canale web camera dei Deputati