La regione da cui è partita la pandemia era isolata da fine gennaio. Pechino ora teme i contagi di ritorno: di 78 nuovi casi, 74 sono importati dall'estero. Il Regno Unito si sveglia in lockdown: restrizioni per tre settimane. Nave da crociera olandese bloccata al largo del Cile per casi sospetti a bordo. In Iran muore un bambino di 6 anni: lo annuncia la facoltà di medicina

Se in Cina la pandemia rallenta, quasi fino a fermarsi, in gran parte del mondo accelera: i casi di coronavirus globali hanno superato quota 380mila, mentre il numero dei morti è salito a oltre 16.500. Lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Dopo l’Italia, il Paese più colpito in Europa è la Spagna, con 40mila contagi e 2.700 vittime: in 24 ore sono stati registrati 514 nuovi decessi. In Germania si è arrivati ai 4.800 nuovi contagi al giorno, con il Paese che ne registra 27mila in totale e 114 vittime. L’Oms dice che l’85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa e negli Stati Uniti e che gli Usa, che mostrano una forte accelerazione dei casi, possono diventare il prossimo epicentro dell’epidemia. E in Finlandia è stato contagiato l’ex presidente e Premio Nobel per la Pace, Martii Ahtisaari. L’82enne “sta bene date le circostanze”, secondo quanto si legge in una nota della presidenza finlandese.

Anche in Iran la situazione è ancora grave: il numero dei casi accertati sfiora i 25mila, mentre sono quasi 2mila le vittime della pandemia nella Repubblica Islamica che oggi registra la sua vittima più giovane, un bambino di appena 6 anni. Al momento non è stato comunicato se il piccolo soffrisse di altre patologie. Il presidente Hassan Rohani ha però dichiarato, ringraziando la popolazione per aver seguito le raccomandazioni, che è “evidente” che in Iran sia “in calo” il numero dei ricoveri in ospedale e dei decessi. Due dati “per noi importanti” e che testimoniano “gli importanti passi avanti fatti” contro il coronavirus, ha poi concluso il capo del governo che proprio pochi giorni fa aveva predetto che la situazione nel Paese sarebbe tornata alla normalità nell’arco di due o tre settimane al massimo.

La Cina comincia ad allentare i divieti e le restrizioni interne, imposti per contenere la diffusione del coronavirus: nella provincia dell’Hubei, la più colpita dalla pandemia, è finita la quarantena. Ora che i contagi interni sono nettamente diminuiti (e arrivano perlopiù dall’estero) la decisione è stata presa dal Comitato locale di prevenzione e controllo: da mezzanotte si può tornare a circolare, dopo quasi due mesi di blocco totale, e si può uscire dai confini della regione. Il via libera riguarda tutti i residenti che possiedono il ‘codice verde‘, quindi che non costituiscono un rischio di contagio. Anche Wuhan, la città-focolaio da cui tutto era partito, comincia il conto alla rovescia: le restrizioni, imposte il 23 gennaio, cadranno definitivamente l’8 aprile. Per cinque giorni di fila si erano registrati zero contagi: il primo è stato ieri. Ora la paura più grande della Cina riguarda i cosiddetti “contagi di ritorno“, cioé importati dall’estero: dei 78 nuovi casi, 74 arrivano da altri Paesi.

Regno Unito – I cittadini britannici si sono svegliati in un Paese in lockdown: ieri sera il premier Boris Johnson ha ordinato la serrata sul modello italiano: negozi chiusi – tranne farmacie, generi alimentari e ferramenta – si esce di casa solo per lavorare, fare spesa o per fare esercizio, ma da soli e con due metri di distanza. Vietate riunioni in pubblico di più di due persone, con multe ai trasgressori.

Belgio – Il Belgio supera quota 100 decessi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore ne sono stati confermati 34, portando così il totale a 122. Nelle ultime 24 ore in Belgio ci sono stati 526 nuovi casi. Dopo il deciso calo di ieri, i numeri tornano quindi ad aumentare: i contagi salgono a 4.269.

Islanda – L’Islanda ha registrato la sua prima vittima di coronavirus, una sessantenne che soffriva di un’altra patologia. Il Paese, che conta circa 360.000 abitanti, ha finora registrato 588 casi confermati.

Egitto – “Un coprifuoco” serale e notturno per “due settimane” è stato annunciato a partire da domani dal premier egiziano Moustafa Madbouly. Lo riferisce la tv di Stato egiziana precisando che la misura vieta la “circolazione dalle 19:00 alle 06:00”.

Africa – Preoccupa l’aumento dei casi di coronavirus nel continente africano. Sale ancora il numero di positivi in Sudafrica, con 554 casi. Il Paese di 57 milioni di abitanti si prepara al lockdown da giovedì, misura già annunciata da Ruanda e Tunisia. In tutto il continente, 43 dei 53 Paesi hanno ora registrato infezioni, con un totale di 1.788. I morti sono 58 in tredici Paesi, nessuno in Sudafrica.

Israele – Sale a 1.656 il numero dei casi di coronavirus nello stato, di cui 31 gravi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano, aggiungendo che 49 persone sono guarite dall’infezione.

Thailandia – Il governo thailandese ha approvato lo stato d’emergenza per un mese, consentendo misure più rigide per arginare la diffusione del virus. Nel Paese i contagiati sono 827, di cui 106 nuovi casi in un giorno, e i morti quattro.

Cile – C’è un nuovo caso di una nave da crociera bloccata al largo: le autorità cilene hanno negato ieri l’ingresso nel porto di Punta Arenas a una nave da crociera con oltre 1.800 persone a bordo poiché una quarantina di loro mostrano sintomi simili a quelli del coronavirus. Si tratta della Zaandam, del gruppo Holland America (Carnival): la nave, battente bandiera olandese, non dispone di test contro il coronavirus quindi non è chiaro se le persone malate (13 passeggeri e 29 membri dell’equipaggio) siano infette o meno.

Armenia – I casi di Covid-19 in Armenia sono saliti da 194 a 235 in 24 ore e il premier, Nikol Pashinyan, ha invitato le persone a restare a casa, annunciando che da domani, “per una settimana”, bar e ristoranti resteranno chiusi e “verranno interrotte le attività delle industrie dei beni di consumo e dell’industria tessile”.