Il governo di Madrid ha ordinato 6 milioni di tamponi per individuare gli asintomatici: ne sono già arrivati 640mila. La Nuova Zelanda proclama un mese di lockdown e Hong Kong vieta l'ingresso in città ai non residenti dal 25 marzo per almeno due settimane. In Cina zero casi domestici, solo 39 "importanti"

Non si arresta l’ondata di contagi negli Stati Uniti e in Europa, costretti a misure drastiche e lockdown per contenere l’epidemia. Il Regno Unito, scrive il Daily Mail, registra la vittima più giovane dell’epidemia: si tratta di 18enne di Coventry, West Midlands, con patologie pregresse. I numeri della Spagna continuano a crescere: sono 30mila i contagi e 1.813 le vittime. I guariti 2.575. El Pais sottolinea che la strategia del governo è quella di incrementare radicalmente il numero di tamponi per intercettare anche gli asintomatici: Madrid ha ordinato 6milioni di test e ne sono già arrivati 640mila. I tamponi andranno per primi al personale sanitario e alle case di cura. Le comunità di Andalusia, Galizia e La Rioja hanno già iniziato a fare test a tappeto “on the road” – stesso modello proposto anche per il Veneto dal governatore leghista Luca Zaia -, senza fare scendere i passeggeri dalle auto.

Negli Usa, che registra 413 morti e oltre 32mila contagi, Donald Trump approva la richiesta di dichiarazione di calamità in California, come aveva già fatto per gli stati di New York e di Washington, tutti duramente colpiti dalla pandemia. E nel carcere sull’isola di Rikers, sede di uno dei più grandi penitenziari del mondo tra Manhattan e il Queens, sono 38 i detenuti risultati positivi. Una situazione che ha portato le autorità di New York a chiedere il rilascio di chi è più a rischio o di chi sconta pene per reati minori. Intanto il Canada è il primo Paese ad annunciare che non invierà i suoi atleti ai Giochi olimpici di Tokyo se non verranno posticipati di un anno, la Nuova Zelanda proclama un mese di lockdown e Hong Kong vieta l’ingresso in città ai non residenti dal 25 marzo per almeno due settimane.

La Cina prosegue senza sorprese la sua curva discendente con zero nuovi casi interni di coronavirus, ma registra altre 39 infezioni importate. Nei suoi aggiornamenti, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) rileva nove decessi domenica, tutti a Wuhan, focolaio dell’epidemia. A due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell’Hubei e il suo capoluogo non hanno segnalato nuove infezioni in cinque giorni di fila. La Cina ha visto le infezioni salire a 81.093, di cui 5.120 ancora sotto trattamento; 3.270 i decessi e 72.703 i dimessi dagli ospedali, pari a un tasso di guarigione salito all’89,6%.

Cina – Le restrizioni nell’Hubei sono state via via allentate dopo la visita fatta il 10 marzo a Wuhan dal presidente Xi Jinping, la prima dallo scoppio della crisi. Il problema primario della Cina è diventato ora quello del blocco dell’ondata di ritorno, dei casi di Covid-19 importati dall’estero, saliti a 353. Dei 39 di domenica, 10 fanno capo a Pechino, 10 a Shanghai, sei nella provincia del Fujian e in quella del Guangdong, due nello Shandong e nel Gansu, mentre uno nello Zhejiang, nell’Henan e nella municipalità speciale di Chongqing. Diverse città hanno varato regole stringenti per arginare il fenomeno dei contagi di ritorno, tra cui quelle che vedono da oggi tutti i voli internazionali diretti a Pechino avere uno scalo in uno dei ’12 punti di ingresso’ designati in altre città per effettuare i controlli medici, prima dell’autorizzazione ad atterrare nella capitale e della successiva quarantena di 14 giorni. Tra gli aeroporti indicati figurano quelli di Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan e Shanghai. Compagnie aeree come Emirates hanno deciso di cancellare temporaneamente i voli su Pechino.

Corea del Sud – Sono scesi a 64 i nuovi casi di coronavirus registrati domenica in Corea del Sud, contro i 98 di sabato, portando il totale a 8.961: è il dato più basso da metà febbraio, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Il Paese ha rafforzato le regole interne di condotta anticontagio (tra cui la distanza interpersonale) e sulla quarantena per gli arrivi dall’Europa. I decessi sono aumentati a 111. I casi confermati a Daegu e nel Gyeongsang del Nord, i due epicentri sudcoreani dell’infezione, sono saliti rispettivamente a 6.411 e a 1.256.

Hong Kong – Vietato l’ingresso nella città a tutti i non residenti dalla mezzanotte del 25 marzo per tutti quelli che “arrivano con voli dall’estero”, ha detto la governatrice Carrie Lam precisando che la misura sarà in vigore per almeno due settimane. Secondo l’ultimo bollettino della Johns Hopkins University i casi di contagio a Hong Kong sono 317, i morti 4 e le persone guarite 10.

Giappone – Cinque persone sono morte ieri. La Cnn sottolinea come si tratti del bilancio più grave per il Paese dall’inizio dell’emergenza. In totale, hanno confermato le autorità sanitarie, sono 49 le persone morte in Giappone con la Covid-19, compresi otto passeggeri della nave da crociera Diamond Princess che era stata lasciata in quarantena nel porto di Yokohama. Sempre ieri nel Paese si sono registrati 42 nuovi casi di coronavirus e, segnala ancora la Cnn, il dato complessivo è così salito a 1.801 casi di infezione, compresi 712 passeggeri della Diamond Princess. Oggi il premier giapponese Shinzo Abe ha per la prima volta aperto alla possibilità di rinviare le Olimpiadi di Tokyo in programma dal 24 luglio.

Russia – Il numero di persone che ha contratto il coronavirus è cresciuto fino a 438 nell’ultimo giorno. “In Russia la situazione non è così grave come in altri paesi, soprattutto in Europa. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 71 casi e 17 persone si sono riprese: un totale di 438 persone sono state contagiate”, ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin in un incontro con i vice primi ministri.

Africa – Prima vittima in Gambia. Si tratta di un 70enne del Bangladesh che era arrivato il 13 marzo nel Paese dal Senegal. In Gambia sono in totale due i casi confermati di coronavirus, mentre in Africa sono più di mille i contagi e almeno 19 le vittime, secondo dati diffusi dai singoli Paesi e dall’Organizzazione mondiale della sanità.