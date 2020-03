CRONACA ORA PER ORA - Dopo l'annuncio nella notte dell'ulteriore stretta per le attività produttive non necessarie, la prima a muoversi è stata la presidente della Calabria Jole Santelli. Intanto il sindaco del capoluogo lombardo Sala ha detto di condividere le ordinanze regionali e del governo

Divieto di entrata e di uscita in Calabria e primo hotel da 300 camere requisito a Milano per la quarantena. Sono queste le prime misure annunciate in mattinata, dopo che solo ieri notte il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le nuove norme anti-contagio e la chiusura di tutte le attività produttive. Il decreto del presidente del Consiglio con la lista ufficiale di cosa rimane aperto è atteso nelle prossime ore.

CRONACA ORA PER ORA

13.30 – Ieri 11mila denunciati per violazione delle norme

Ieri le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate, ancora un record. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 75.362, denunciati 142 esercenti e sospesa l’attività di 20 esercizi. Salgono così – informa il Viminale – a 1.858.697 le persone controllate dall’11 al 21 marzo, 82.041 quelle denunciate per mancato rispetto di ordine dell’autorità, 1.943 per false dichiarazioni; 910.023 gli esercizi commerciali controllati e 2.119 i titolari denunciati.

13.15 – Primo risveglio in terapia intensiva all’ospedale di Cremona

Nella giornata più tragica per la Lombardia, ieri si è registrata una notizia positiva per la terapia intensiva dell’ospedale di Cremona, dove medici e infermieri sono impegnati nella battaglia contro il coronavirus. Finalmente si è risvegliato un paziente, una donna di 52 anni, ed è la prima volta che accade da trenta giorni in quel reparto, dove vengono ricoverate persone in condizioni gravi, intubate in sedazione profonda. Per molti il virus è letale e gli altri, appena le loro condizioni si stabilizzano, vengono trasferiti in altre strutture per fare posto a nuovi malati, continuamente in arrivo.

13 – Milano, stazioni semi-deserte

In una stazione quasi deserta, quella di Porta Garibaldi del capoluogo lombardo, solo poche decine di persone, più o meno una trentina in tutto, sono salite stamani sul treno Frecciarossa Milano-Napoli delle 9.48. Dopo le partenze di massa dei giorni scorsi, con l’annuncio delle prime misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus, dunque, la sensazione stamani alla stazione di Porta Garibaldi è che poca gente si sia messa in viaggio verso sud da Milano, dove da oggi, come in tutta la Lombardia, sono in vigore nuove misure restrittive che hanno disposto, tra le altre cose, la chiusura di alcuni uffici pubblici, studi professionali e cantieri.

12.45 – Sindacato giornalisti: “La fase eccezionale non può essere pretesto per impedire le domande”

“E’ necessario che, anche nelle comunicazioni formali di provvedimenti destinati a produrre effetti per la collettività, non venga mai meno il contraddittorio con i giornalisti”. Lo affermano, in una nota, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della stampa. “La fase eccezionale che vive il Paese non può diventare il pretesto per impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro e di rivolgere domande. Chi ha responsabilità di governo, a tutti i livelli, ha il dovere di rispondere alle domande dei giornalisti perché i cittadini hanno il diritto di conoscere. L’articolo 21 della Costituzione è pienamente in vigore, checché ne pensino cattivi consiglieri e improvvisati spin doctor”.

12.25 – Sala: “Condivido i nuovi provvedimenti”

“Sono state emesse due nuove ordinanze, una dalla Regione, una dal Governo. Penso sia necessario che io vi dica che condivido i contenuti e credo che sia giusto comportarci in questo modo e attenerci a queste regole”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la nuova stretta imposta da Regione e Governo per contenere i contagi da Coronavirus.

Intanto il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha annunciato di essere positivo al coronavirus e in quarantena. “Ho febbre e un po’ di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare da casa”.

12.20 – Sala: “Requisito il primo hotel a Milano per la quarantena”

C’è “un’iniziativa nuova che stiamo mettendo in campo: l’Hotel Michelangelo” di Milano, “vicino alla stazione centrale, era un hotel già in chiusura prima del virus. Ora lo prendiamo per metterlo a disposizione della prefettura e dell’autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena”. Lo ha spiegato il sindaco milanese, Beppe Sala, in una diretta Facebook all’indomani della nuova stretta contro l’emergenza coronavirus.

12.13 – Salvini: “Chiederemo incontro al Colle”

“Chiederemo tutti insieme al Presidente Mattarella un incontro urgente perché tutti possano dare il loro contributo per aiutare gli Italiani, l’uomo solo (o la coppia sola) al comando non bastano per salvare il Paese. Nonostante tutto, Amici, buona domenica: ce la faremo”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.



11.47 – Giovedì primo volo Alitalia dalla Cina con 3 milioni di mascherine

Alitalia ha predisposto, in coordinamento con la Protezione Civile, il primo di una serie di voli merci con la Cina per il trasporto di materiale sanitario per la gestione dell’emergenza Covid-19. Lo comunica la compagnia. Per questo primo volo umanitario sarà impiegato un Boeing 777-300ER, il velivolo, spiega una nota, con maggiore capacità di carico della compagnia. Decollo per Shangai previsto per mercoledì con rientro a Roma giovedì 26 marzo con stivati 160 metri cubi di forniture, tra cui circa 3 milioni di mascherine protettive.

11.38 – Calabria chiusa fino al 3 aprile

“Ho appena firmato una ordinanza che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute. Ai trasgressori si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni”. Lo rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

11.23 – Bce, Schnabel apre a coronabond

L’emissione di bond comuni all’area euro, in grado di finanziare la risposta allo shock economico del coronavirus congiuntamente, “potrebbe aiutare”. E anche “l’emissione di ‘coronabond’una tantum sarebbe concepibile. Sta ai politici decidere”. L’apertura arriva da Isabel Schnabel, membro tedesco del comitato esecutivo Bce, e testimonia come in una parte dell’establishment tedesco si stia facendo strada un’apertura a una maggior solidarietà europea. “Nessun Paese – dice Schnabel alla Frankfurter Allgemeine Zeitung – può essere indifferente a ciò che accade in un altro Paese”.

10.40 – Task force medici volontari: 7923 domande

Sono state 7923 le persone che hanno aderito all’appello per una task force di 300 medici che aiuteranno gli ospedali più colpiti dall’emergenza coronavirus. È il dato definitivo della ‘chiamatà che si è chiusa ieri alle 20. Al via l’esame delle candidature. I primi medici potrebbero essere operativi già domani, in Lombardia e a Piacenza.L’appello era stato lanciato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. “Ringraziamo tutti i medici che, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa”, si legge sul sito della Protezione civile.

9.50 – 18 i medici morti in Italia, l’ultimo a Lodi

Andrea Carli, medico di base a Lodi, morto il 19 marzo, è l’ultimo nome che si aggiunge all’elenco dei camici bianchi caduti per coronavirus in Italia, redatto dalla Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Secondo l’ultimo aggiornamento, datato 21 marzo, le vittime sono salite a 18.

9.45 – Mosca, pronti 9 aerei di aiuti per l’Italia

Le forze aerospaziali russe hanno completato la formazione del contingente necessario per trasportare in Italia otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche, così come annunciato dal presidente russo Vladimir Putin al premier Giuseppe Conte. Lo riporta il ministero della Difesa russo in una nota. Si tratta di 9 velivoli da trasporto IL-76, che decolleranno a breve. I dettagli dell’operazione sono stati discussi per telefono tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e quello italiano, Lorenzo Guerini.

9 – Gentiloni: “Servono risposte nuove a livello economico”

Alla crisi economica innescata dall’emergenza coronavirus non si può far fronte con strumenti usati in passato, perché origini e natura di essa non vanno confuse con quelle di 10-12 anni fa. L’analisi è del commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, intervistato dal Sole24Ore. Sul tavolo Ue, spiega, varie opzioni. Fra queste un fondo straordinario per programmi di contrasto del morbo, i fondi strutturali non spesi, un fondo di sostegno alla disoccupazione e infine i coronavirus bond. La più realistica? Quella che avrà maggior consenso fra i Paesi, spiega.