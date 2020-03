Circa 8mila nuovi casi in 24 ore hanno portato gli Stati Uniti al terzo posto mondiale tra i Paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus con oltre 25mila contagi, dietro solo a Cina e Italia. Una crescita esponenziale che si porta dietro 307 vittime. Intanto, sono risultati negativi ai tamponi il vicepresidente Mike Pence e la moglie Karen, dopo un caso registrato nello staff del braccio destro di Donald Trump.

Secondo un calcolo dell’Afp, sono 150mila i casi totali in Europa. E drammatico è il bilancio delle vittime in Spagna: 399 nuove morti, un aumento del 30% in 24 ore per un totale di 1.720. I casi, invece, sono più di 28mila. “I casi diagnosticati e i decessi aumenteranno nei prossimi giorni. Stanno arrivando giorni critici per i quali dobbiamo prepararci. Il rischio è ovunque, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore”. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha parlato così sabato in un discorso alla Nazione per preparare il Paese, secondo per numero di contagi in Europa dopo l’Italia, alla crisi che si appresta ad affrontare: “Sul fronte sanitario, il problema più grave è il numero di persone da curare. Poi c’è un altro fronte essenziale, restare a casa. So che è dura, ma dobbiamo andare avanti. Stiamo affrontando la più grande mobilitazione di risorse per l’acquisizione di forniture mediche e batteremo il virus insieme”.

Continua a peggiorare anche la situazione in Gran Bretagna, dove il numero dei contagi ha superato la soglia dei 5mila, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, e quello delle vittime salito a 233. E il primo ministro, Boris Johnson, decide definitivamente di sposare la linea della fermezza, modificando l’atteggiamento tenuto nelle settimane passate rispetto all’emergenza: il coronavirus “sta accelerando” anche nel Regno Unito e occorre “uno sforzo nazionale eroico e collettivo” per il distanziamento sociale, altrimenti il sistema sanitario britannico (Nhs) non potrà far fronte all’ondata di ricoveri e si riprodurrà lo scenario italiano. La Gran Bretagna, ha detto, “è 2-3 settimane dietro all’Italia” e Nhs ha già inviato un avviso preventivo a 1,5 milioni di persone più vulnerabili invitandole a una quarantena precauzionale. “Gli Italiani hanno un sistema sanitario superbo – ha detto -, eppure i loro medici e infermieri sono totalmente travolti dalle richieste. Se noi non agiamo insieme per ridurre la diffusione è più che probabile che il nostro Nhs sarà ugualmente inondato”.

Se le sollecitazioni di queste ore non dovessero bastare, con una parte della popolazione che non sembra intenzionata ad accogliere gli inviti di Downing Street, il lockdown totale imposto per decreto diverrà inevitabile, come ha specificato un ministro del governo Tory, Robert Jenrick, titolare delle Aree Urbane.

Situazione che sta peggiorando anche in Germania: 18.610 contagi, 1.948 in più rispetto al giorno precedente, con 55 vittime. Leggi Anche Coronavirus, scandalo mascherine in Francia: a inizio epidemia senza stock di Stato. 600 medici denunciano premier e l’ex ministra della Salute

La Francia si appresta invece a dichiarare lo stato d’emergenza sanitaria che consente di limitare le libertà pubbliche per due mesi. Il progetto di legge d’emergenza votato dai deputati dell’Assemblea nazionale autorizza inoltre il governo a prendere una serie di misure a sostegno delle imprese e ad agire per rinviare il secondo turno delle elezioni comunali. Rimangono tuttavia disaccordi con il Senato che i parlamentari delle due camere cercheranno di appianare nella mattinata di domenica prima di riesaminare il testo. Previste anche multe nei confronti dei trasgressori: 135 euro in caso di violazione delle norme, 1.500 euro in caso di recidiva “in 15 giorni”, nel caso di “quattro violazioni entro 30 giorni” si configurerà invece un reato “punibile con una multa di 3.700 euro e un massimo di sei mesi di carcere”. Leggi Anche Coronavirus, trauma da Covid-19: ora la Cina pensa al recupero psicologico di contagiati e famiglie

Cina – La Cina riporta 46 nuovi casi di coronavirus, incluso uno di contagio sul suolo nazionale dopo tre giorni consecutivi senza casi interni. Nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, punti di partenza dell’epidemia, il ritorno alla normale vita quotidiana sta avvenendo solo gradualmente. Non ci sono stati nuovi casi ieri in questa regione.

Svizzera – Corse ai supermercati e applausi dai balconi. Anche in Svizzera, con l’epidemia che sta avanzando, si registrano casi di lunghe file di fronte ai negozi che vendono beni di prima necessità, anche se il governo ha voluto precisare che, nonostante le restrizioni, le linee di rifornimento sono garantite. Nel Paese si contano 7.014 contagi con 60 morti.

Croazia – In Croazia, la cui capitale Zagabria è stata colpita da un forte terremoto, sono stati accertati nelle ultime ore altri 29 casi di coronavirus, con il totale che sale a 235.

Iran – L’Iran ha reso noto che altre 129 persone sono morte per il coronavirus, con un bilancio totale che sale quindi a 1.685 decessi nel Paese.

Australia – Con 1.315 casi confermati nel Paese, il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato la chiusura di pub, cinema, casinò, nightclub e luoghi di culto. Caffè e ristoranti potranno offrire solo servizi a domicilio, mentre i supermercati rimarranno aperti.

Scott non ha voluto però chiudere le scuole, sottolineando di ritenere importante che i ragazzi non perdano l’anno di studi.

Giappone – Aumento repentino dei casi di contagi di coronavirus in Giappone. Il ministro della Salute nipponico ha comunicato 40 nuovi casi, che portano il totale delle infezioni a 1.055.

Israele – Il totale degli israeliani risultati positivi al coronavirus è salito oggi a quota 945. Le autorità hanno ristretto ulteriormente i provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone, specialmente per quanto concerne le attività commerciali. A tutti gli israeliani è richiesto di restare nelle proprie abitazioni, se non per compiere acquisti urgenti o recarsi al lavoro se esso rientri in particolari categorie definite essenziali.

Tunisia – Sono tre i decessi registrati in Tunisia a causa del coronavirus. Lo ha affermato il ministro della Sanità Abdellatif Mekki ad una radio locale in mattinata. I casi confermati di Covid-19 sono finora 60.

Colombia – Il ministro della Sanità colombiano, Fernando Ruiz, ha annunciato oggi il primo decesso provocato dal coronavirus nel Paese. Il numero di casi di contagio in Colombia è salito a quota 210.

Thailandia – La Thailandia ha registrato 188 nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta del più forte aumento giornaliero da quando è scoppiata la crisi, che porta il totale dei casi a quota 599.

Kosovo – In Kosovo si è registrata la prima vittima del coronavirus. Nel Paese sono stati confermati altri tre contagi da Covid-19, con il totale che sale a 31.

Gaza – Secondo quanto ha annunciato il ministero della sanità locale, due palestinesi tornati giorni fa dal Pakistan e da allora rimasti bloccati in quarantena al valico di Rafah (con l’Egitto) sono risultati positivi e adesso sono in isolamento in un vicino ospedale da campo. Altre centinaia di abitanti di Gaza sono in quarantena: in parte al valico di Rafah e in parte nelle proprie abitazioni. Le autorità hanno ordinato oggi la chiusura immediata dei ristoranti, dei caffè e delle sale per cerimonie. Limitazioni sono state imposte alle moschee: per il momento saranno annullate le preghiere del venerdì, che di norma richiamano moltitudini di fedeli.

Ruanda – Il Ruanda ha annunciato ieri sera il confinamento della sua popolazione e la chiusura dei confini per arginare l’epidemia di coronavirus, tra le misure più drastiche adottate finora nell’Africa sub-sahariana.

El Salvador – Il presidente Nayib Bukele ha ordinato a tutta la popolazione un periodo di isolamento obbligatorio a casa di 30 giorni per far fronte alla pandemia di coronavirus. Sono previste eccezioni per l’acquisto di generi alimentari e beni ritenuti essenziali. Solo una persona per famiglia potrà uscire per i necessari rifornimenti e chi non rispetterà la misura sarà arrestato.