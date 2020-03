L'ospedale da campo degli alpini era stato fermato dalla Regione per "mancanza di personale", ma nel pomeriggio il governatore ha fatto sapere che "i lavori riprenderanno". Nel frattempo tefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di Medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, lancia un appello in inglese sui social: "Se potete aiutateci"

Un video messaggio in inglese, per rivolgere un appello a tutto il mondo: “Siamo in pieno stato di emergenza. Abbiamo un bisogno disperato di infermieri e medici, ventilatori e dispositivi di protezione”. A Bergamo, la città epicentro del contagio del coronavirus, la situazione si fa sempre più critica con il passare delle ore. Per questo motivo Stefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di Medicina dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, ha preso il suo smarphone per rivolgere il suo messaggio al mondo: “Il nostro personale, medici e infermieri sta lavorando giorno e notte, innumerevoli ore, per combattere questa incredibile situazione. Noi non sappiamo quando a lungo questa pandemia durerà”. Sono due gli appelli lanciati dal medico: “Il primo è per la popolazione, per favore restate a casa. Il secondo è per chiunque voglia aiutarci. C’è disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale. La ong Cesvi – aggiunge – ci sta aiutando con una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, quindi se potete aiutateci. E se siete personale sanitario siete più che benvenuti a unirvi a noi per combattere il coronavirus”. Vedi Anche Coronavirus, il video-appello dall’ospedale di Bergamo: “Disperato bisogno di personale e apparecchiature”. E lancia una raccolta fondi

Insomma, il livello d’emergenza a Bergamo si alza costantemente. Il principale ospedale della città è saturo e praticamente al collasso da domenica scorsa. Per questo motivo si era deciso d’installare nel centro abitato l’ospedale da campo degli alpini. Poi però è arrivato lo sto della Regione Lombardia. Il motivo? Semplice: carenza di personale sanitario. Mancano, cioè, medici e infermieri. “Una doccia fredda”, per il sindaco della città, Giorgio Gori. Stamattina l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha precisato: “Non abbiamo cambiato idea. Lo allestiremo quando ci saranno operatori a disposizione”. E infatti, nel pomeriggio, è arrivato l’annuncio del presidente Attilio Fontana: “Abbiamo trovato medici e infermieri: i lavori riprenderanno oggi”.

“Quella struttura è fondamentale, va fatta“, dice il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, annunciando l’arrivo di un centinaio di medici dalle altre regioni per rafforzare il sistema sanitario lombardo. Per l’ospedale da campo, nato dall’esperienza del terremoto in Friuli e usato nelle alluvioni che colpirono la provincia di Bergamo nel 1987, erano già stati fatti i sopralluoghi a cui aveva partecipato il primo cittadino. E i primi trapani erano stati messi al lavoro, prima dello stop di mercoledì. Poi ecco il nuovo via libera.

Intanto la situazione diventa sempre più drammatica. Il virus a Bergamo non risparmia nessuno: non i medici e gli infermieri, i più esposti al contagio. Ma neanche la Caritas, che ha fatto sapere come fino ad oggi siano morti 13 sacerdoti nella provincia orobica. “Una quindicina sono in ospedale ma in miglioramento e ne abbiamo ancora 2-3 molto gravi in terapia intensiva. Speriamo che ce la facciano ma la situazione non è facile”, racocnta don Roberto Trussardi.

E se nel principale ospedale bergamasco gli 80 posti di terapia intensiva sono esauriti, dall’Asst stanno facendo i salti mortali per recuperare nuovi posti letto: sei postazioni in più nella nuova Unità Covid-19 e 17 trasferimenti di malati nella giornata di ieri. Sui social, intanto, sta girando la petizione lanciata su change.org da Laura Sarti, figlia dell’ex presidente provinciale degli alpini, dal titolo: “Approvare immediatamente l’ospedale da campo”. Nel testo, si legge, “gli ospedali sono al collasso. Stiamo morendo, non ve ne rendete conto?”.