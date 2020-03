Un appello fatto “ai miei coetanei”, e quindi, “a voi non più giovanissimi”. Gigi Proietti nel messaggio diffuso sui canali social della Polizia di Stato si rivolge a tutti i nonni d’Italia, invitandoli a rispettare le regole per evitare di contrarre il coronavirus. “Ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete supereremo anche questa. Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d’esempio alla collettività, restiamo a casa perché più gente obbedisce a questa disposizione e prima finisce tutto, e potremo andare ‘ndo ce pare“.