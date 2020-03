“Io non voglio sottovalutare nulla, sono nemico del coronavirus e lo considero una iattura, però sono ottimista. Ciò che stiamo facendo è la cosa giusta per resistere al contagio“. Parole di Vittorio Sgarbi dette durante il programma Dritto e Rovescio in onda su Rete4 con la conduzione di Paolo Del Debbio. E pensare che pochi giorni fa, in un video dal titolo “Il virus del buco del c…. Vi spiego perché”, il critico d’arte diceva: “Tutti voi sapevate che non c’è nessun pericolo, di nessun tipo, anche voi che state a Codogno, che debba cambiare la vostra vita. Andando in giro non ti capita un c…”. Parole forti, per le quali l’associazione Patto Trasversale per la Scienza (Pts), fondata proprio da Roberto Burioni e Guido Silvestri, ha presentato un esposto penale.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore